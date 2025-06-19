https://ria.ru/20250619/partija-2023866125.html

Оппозиция Румынии отказалась обсуждать кандидатуру премьера с президентом

Оппозиция Румынии отказалась обсуждать кандидатуру премьера с президентом - РИА Новости, 19.06.2025

Оппозиция Румынии отказалась обсуждать кандидатуру премьера с президентом

Оппозиционная румынская партия "Альянс за объединение румын" (AUR) экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона отказалась участвовать в консультациях с... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:39:00+03:00

2025-06-19T12:39:00+03:00

2025-06-19T12:39:00+03:00

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КИШИНЕВ,19 июн - РИА Новости. Оппозиционная румынская партия "Альянс за объединение румын" (AUR) экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона отказалась участвовать в консультациях с президентом Никушором Даном по выдвижению кандидата на пост премьер-министра, сообщил журналистам в Бухаресте пресс-секретарь политсилы Дан Тэнасэ. AUR не будет участвовать в консультациях во дворце Котрочень, поскольку считает их зловещим фарсом, так как правительство уже сформировано кулуарно. Мы, очевидно, будем голосовать против этого правительства, потому что ничего хорошего не выйдет из-под пера президента, который, в свою очередь, "вылупился" в результате государственного переворота", - заявил Тэнасэ на брифинге. Румынские СМИ сообщают, что от участия в консультациях также отказалась партия "S.О.S. Румыния" во главе с Дианой Шошоакэ, представители которой заявили, что "не признают Дана президентом Румынии". Согласно информации на сайте бухарестского телеканала Digi24, президент Румынии и лидеры Социал-демократической партии (СДП), Национально-либеральной партии (НЛП), партии "Союз "Спасем Румынию" (ССР) и Демократического союза венгров Румынии (ДВСР) уже достигли соглашения о новой ротационной схеме. Пост премьера может перейти к либералу Илие Боложану до 2027 года. После этого срока, должность главы кабмина займет представитель СДП. Переговоры о формировании нового правительства ведутся после парламентских выборов, по итогам которых проевропейские партии сформировали коалицию большинства. Ранее глава сената Румынии Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер. В декабре прошлого года СДП, НЛП, ДСВР и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. После этого с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку. Согласно раскладу мандатов парламенте Румынии, ни AUR, ни "S.O.S. Румыния" не располагают достаточным числом голосов для блокировки утверждения нового правительства. Обе партии контролируют примерно 130–133 места в обеих палатах, это недостаточно для блокирования кандидатуры премьера. В румынском Законодательном собрании 466 парламентариев. В Палате депутатов (нижняя палата) — 330 депутатов (плюс одно место вакантное), в сенате (верхняя палата) — 136 сенаторов. Для утверждения правительства необходимо абсолютное большинство голосов от общего числа парламентариев, то есть не менее 234 голосов.

https://ria.ru/20250519/dan-2017572779.html

https://ria.ru/20250611/moldaviya-2022374135.html

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в мире, румыния, бухарест, никушор дан, марчел чолаку