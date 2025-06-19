СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple
Forbes: в Сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Google, Apple и других
© Getty Images / Leon NealОтражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки
© Getty Images / Leon Neal
Отражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes.
В статье отмечается, что слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Издание указывает, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались.
В статье отмечается, что слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Издание указывает, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались.
"Эти учетные данные являются основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов", — говорится в публикации.
По этой причине эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию, пишет Forbes.
По этой причине эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию, пишет Forbes.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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