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СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple - РИА Новости, 19.06.2025
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16:31 19.06.2025 (обновлено: 17:41 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/paroli-2023961499.html
СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple
СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple
Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes. В статье... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:31:00+03:00
2025-06-19T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes. В статье отмечается, что слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Издание указывает, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались."Эти учетные данные являются основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов", — говорится в публикации. По этой причине эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию, пишет Forbes.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250505/paroli-2014968627.html
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РИА Новости
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353
60
в мире, apple, google, технологии
В мире, Apple, Google, Технологии
СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple

Forbes: в Сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Google, Apple и других

© Getty Images / Leon NealОтражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки
Отражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Leon Neal
Отражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes.

В статье отмечается, что слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Издание указывает, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались.
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"Эти учетные данные являются основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов", — говорится в публикации.

По этой причине эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию, пишет Forbes.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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