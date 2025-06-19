https://ria.ru/20250619/paroli-2023961499.html

СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple

СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple

Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes. В статье... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:31:00+03:00

2025-06-19T16:31:00+03:00

2025-06-19T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Исследователи из компании Cybernews обнаружили утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах, пишет Forbes. В статье отмечается, что слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Издание указывает, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались."Эти учетные данные являются основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов", — говорится в публикации. По этой причине эксперты по кибербезопасности советуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию, пишет Forbes.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250505/paroli-2014968627.html

https://ria.ru/20240930/gosduma-1975400622.html

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в мире, apple, google, технологии