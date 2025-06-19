https://ria.ru/20250619/orientir-2024033787.html

Государственный индустриальный парк создадут в подмосковном Волоколамске

Государственный индустриальный парк создадут в подмосковном Волоколамске - РИА Новости, 19.06.2025

Государственный индустриальный парк создадут в подмосковном Волоколамске

В подмосковном Волоколамске создадут Государственный индустриальный парк "Ориентир", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:36:00+03:00

2025-06-19T19:36:00+03:00

2025-06-19T19:36:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В подмосковном Волоколамске создадут Государственный индустриальный парк "Ориентир", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор "СтройМонолитСервис", входящей в группу компаний "Ориентир" Алексей Бондарчук. Площадь объекта – более 60 гектаров, возведение коммуникаций начнется в третьем квартале этого года. "У нас в Подмосковье более 70 частных индустриальных парков, и с прошлого года мы приступили к строительству таких государственных площадок. Делаем их в формате "все включено" — с инженерной и транспортной инфраструктурой, боксами "под ключ", готовыми помещениями "Лайт индастриал" для малого бизнеса, которые можно взять в аренду или выкупить, а также социальной инфраструктурой, магазинами, местами для спорта и отдыха, зелеными зонами, гостиницами, кафе, МФЦ, центрами подготовки кадров", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор указал, что в этом году планируется запустить государственные индустриальные парки в Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском округах. В следующем — в Одинцовском. И начинается строительство еще трех — в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Волоколамском. Он добавил, что "Ориентир" будет располагаться на важном северо-западном направлении в 110 километрах от МКАД и в 5 километрах от съезда на Новорижское шоссе. В качестве резидентов ожидаются высокотехнологичные компании, работающие в разных отраслях промышленности — машиностроении, фармацевтике, производстве потребительских товаров. В Волоколамском округе предполагается строительство 187 тысяч квадратных метров индустриальной недвижимости. Это промышленные блоки, а также помещения "Лайт индастриал" для размещения производств различных направлений. Резидентами Государственного индустриального парка "Ориентир" могут стать различные производственные компании, а также предприятия в сфере высоких технологий. Он будет заполняться резидентами в период с 2025 по 2035 годы.

https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024030525.html

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)