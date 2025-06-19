https://ria.ru/20250619/opros-2023774427.html

Опрос показал, сколько россиян читают текстовые новости онлайн

Опрос показал, сколько россиян читают текстовые новости онлайн - РИА Новости, 19.06.2025

Опрос показал, сколько россиян читают текстовые новости онлайн

Более половины россиян (55%) несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн, следует из результатов опроса, предоставленных пресс-службой... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:07:00+03:00

2025-06-19T06:07:00+03:00

2025-06-19T06:07:00+03:00

общество

россия

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более половины россиян (55%) несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн, следует из результатов опроса, предоставленных пресс-службой аналитического центра ВЦИОМ. При этом представители поколения цифры чаще остальных россиян просматривают текстовые новости онлайн. Несколько раз в день читают новости 63% респондентов от 18 до 24 лет. Абсолютное большинство граждан РФ (80%) обычно прочитывают тексты новостей целиком, если тема кажется важной. По данным ВЦИОМ, все респонденты читают новости онлайн в разное время. У 41% опрошенных нет определенного часа для чтения новостей. В то же время 30% россиян просматривают новости утром, а 29% - вечером после ужина или перед сном. Количество затрачиваемого в среднем россиянами времени на чтение новостей онлайн в течение одного дня тоже разное. Читают новости 21-30 минут в день 22% граждан РФ, а 23% - 31-60 минут в день. Почти половина респондентов (48%) частично соблюдают "информационную гигиену" и избегают некоторых тем и источников, чтобы избежать перегрузки или стресса. При этом 27% опрошенных никак не ограничивают свое потребление новостей. Чаще всего россияне следят за своей "информационной гигиеной", чтобы не тратить время на лишнюю информацию (63%), чтобы снизить уровень тревожности и стресса (54%), чтобы не попадаться на фейки и манипуляции (42%), а 40% граждан РФ выразили усталость от информационного потока и шума. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 3 по 6 июня 2025 года среди 1636 россиян старше 18 лет, а также среди 600 представителей поколения цифры. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,4%.

https://ria.ru/20250604/vtsiom-2020786678.html

https://ria.ru/20250610/issledovanie-2021917635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом