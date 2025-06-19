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В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:40:00+03:00
2025-06-19T23:40:00+03:00
2025-06-19T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района в Telegram-канале. "На территории района введён режим "красный" - опасность атаки БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении администрации.
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Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Ахтубинский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ахтубинском районе Астраханской области объявили красную угрозу атаки БПЛА