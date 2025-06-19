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В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:40:00+03:00

2025-06-19T23:40:00+03:00

2025-06-19T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

астраханская область

ахтубинский район

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района в Telegram-канале. "На территории района введён режим "красный" - опасность атаки БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

ахтубинский район

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2025

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астраханская область, ахтубинский район, россия, вооруженные силы украины, безопасность