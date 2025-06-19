https://ria.ru/20250619/obstrel-2023789993.html

В Израиле заявили, что при иранском обстреле пострадали более 30 человек

В Израиле заявили, что при иранском обстреле пострадали более 30 человек - РИА Новости, 19.06.2025

В Израиле заявили, что при иранском обстреле пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в Израиле от иранского ракетного обстрела в четверг утром, их направляют в больницы, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:46:00+03:00

2025-06-19T08:46:00+03:00

2025-06-19T10:13:00+03:00

израиль

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

в мире

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023808630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b55c575fb0b6957b4a07b1d6eff5eb8a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в Израиле от иранского ракетного обстрела в четверг утром, их направляют в больницы, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницы двух тяжелораненых... а также 30 раненых в легком состоянии с осколочными травмами. Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь нескольким раненым в ряде других мест", - говорится в сообщении пресс-службы. В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.

израиль

иран

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, тель-авив