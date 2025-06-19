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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 19.06.2025 (обновлено: 15:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/obmen-2023915821.html
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
С Украины возвратили группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:39:00+03:00
2025-06-19T15:46:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. С Украины возвратили группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.&quot;Девятнадцатого июня т. г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т. г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ&quot;, — отметили в ведомстве.Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в министерстве.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
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россия
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Видео с вернувшимися из плена российскими военными
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, стамбул, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Здоровье - Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

МО РФ: Россия и Украина совершили новый обмен военнопленными

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. С Украины возвратили группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«

"Девятнадцатого июня т. г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т. г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — отметили в ведомстве.

Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в министерстве.
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Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
14 июня, 15:52

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Азаров оценил передачу тел шести тысяч боевиков ВСУ Киеву
Вчера, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреСтамбулЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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