https://ria.ru/20250619/obmen-2023915821.html
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
С Украины возвратили группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:39:00+03:00
2025-06-19T14:39:00+03:00
2025-06-19T15:46:00+03:00
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здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. С Украины возвратили группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого июня т. г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т. г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — отметили в ведомстве.Сейчас возвращенные из плена бойцы находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в министерстве.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
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Видео с вернувшимися из плена российскими военными
Видео с вернувшимися из плена российскими военными
2025-06-19T14:39
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, стамбул, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Здоровье - Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
МО РФ: Россия и Украина совершили новый обмен военнопленными