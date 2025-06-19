https://ria.ru/20250619/oberegi-2023848793.html

В РПЦ назвали обереги злом

В РПЦ назвали обереги злом - РИА Новости, 19.06.2025

В РПЦ назвали обереги злом

Распространение оберегов – зло, это приводит к смещению религиозного сознания, заявил председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:49:00+03:00

2025-06-19T11:49:00+03:00

2025-06-19T11:51:00+03:00

религия

украина

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Распространение оберегов – зло, это приводит к смещению религиозного сознания, заявил председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". На пресс-конференции состоялась презентация коллективной монографии российских религиоведов Р.В. Шиженского, Р.А. Силантьева, Ю.Г. Рагозина, В.Н. Рогатина "Неоязычники в русских пределах". Исследователи также рассмотрели неоязыческие движения и на территории Украины. Архиепископ рассказал о проявлениях "бытового язычества", как "стремления что-то отыскать этнографическое – в музеях, на фестивалях" и других мероприятиях. "Причем в этих фестивалях нередко, на мой взгляд, (прослеживается - ред.) попытка властей найти что-то привлекательное для туристов, какую-то этническую привлекательность. Мне говорили, что на каком-то зимнем празднике призы раздавал некий "ледяной бог", какой-то языческий бог. Но в этих формах, в музеях, в библиотеках, в этих якобы этнических особенностях местных фестивалей продвигается альтернативная идентичность нашей исторической идентичности. И с этим трудно бороться, потому что это коммерческий интерес, который не обусловлен религиозным поиском, но он приводит к смещению религиозного сознания. Я считаю, что такие явления противоречат указу президента России о защите российских духовно-нравственных ценностей", - сказал архиепископ Савва. Продолжая говорить о культурных мероприятиях, он отметил, что многое тут зависит от контекста. "Если ставят сказку про лешего, или русалку, понятно, что это сказка. Если мы рассказываем сказку, то рассказываем сказку. Если же речь не о спектакле, если проводим идею присутствия неких альтернативных богов и (заявляем – ред.) что это что-то подлинное для данного региона или области, что эта форма этнографически верная для региона, то это смещение форм религиозности. Например, считаю, что распространение всяких оберегов и прочего – безусловное зло", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20250619/chislo-2023845480.html

https://ria.ru/20250618/religioved-2023713476.html

https://ria.ru/20250514/estoniya-2016983893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, московская патриархия, русская православная церковь, религия