https://ria.ru/20250619/neft-2023788129.html

"Украина поймет намек". В Литве выступили с кровожадным призывом по России

"Украина поймет намек". В Литве выступили с кровожадным призывом по России - РИА Новости, 19.06.2025

"Украина поймет намек". В Литве выступили с кровожадным призывом по России

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бить по российским нефтяным объектам. Об этом он написал в соцсети X. Пользователь опубликовал карту,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:36:00+03:00

2025-06-19T08:36:00+03:00

2025-06-19T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бить по российским нефтяным объектам. Об этом он написал в соцсети X. Пользователь опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана, и добавил, что атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая обеспечивает Иран твердой валютой. "Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель", — утверждает Ландсбергис.В свою очередь, издание Financial Times сообщало, что США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявлял, что снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта.Как отмечал глава России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.

https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023793221.html

https://ria.ru/20250619/dagdelen-2023800944.html

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литва, украина, габриэлюс ландсбергис, иран, в мире