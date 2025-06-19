"Украина поймет намек". В Литве выступили с кровожадным призывом по России
Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Украину бить по нефтяным объектам в РФ
Вид на Вильнюс, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бить по российским нефтяным объектам. Об этом он написал в соцсети X.
Пользователь опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана, и добавил, что атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая обеспечивает Иран твердой валютой.
Пользователь опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана, и добавил, что атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая обеспечивает Иран твердой валютой.
"Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель", — утверждает Ландсбергис.
В свою очередь, издание Financial Times сообщало, что США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявлял, что снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта.
Как отмечал глава России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
В свою очередь, издание Financial Times сообщало, что США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявлял, что снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта.
Как отмечал глава России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.