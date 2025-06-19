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На Кавказе создали мощный и долговечный источник белого света - РИА Новости, 19.06.2025
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Наука
 
09:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/nauka-2023630335.html
На Кавказе создали мощный и долговечный источник белого света
На Кавказе создали мощный и долговечный источник белого света - РИА Новости, 19.06.2025
На Кавказе создали мощный и долговечный источник белого света
Компактный и долговечный источник белого света для автомобильных фар и прожекторов создали и запатентовали ученые СКФУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:00:00+03:00
2025-06-19T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Компактный и долговечный источник белого света для автомобильных фар и прожекторов создали и запатентовали ученые СКФУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Как отметили специалисты университета, ключевым элементом разработанного устройства является люминесцентная керамика – материал, который способен "превратить" падающий на него свет в излучение другого цвета.В университете подчеркнули, что кроме малых размеров, от аналогов новое устройство отличается равномерностью излучения. Во время работы новый прожектор испускает по всей площади свет одной цветовой температуры, преобразуя "синий" свет в "белый", наиболее походящий для железнодорожной, автомобильной промышленностей, кораблестроения и прожекторов для сценических выступлений.В качестве элемента-преобразователя синего в белый ученые выбрали атомы церия (Се), который под действием излучения синего цвета испускает широкий световой спектр, включающий в себя зеленую, желтую и красную составляющие."Белым" свет делает смешение отраженного излучения исходного синего лазера и излучения, испускаемого преобразователем, уточнил заведующий научно-исследовательской лабораторией технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ Виталий Тарала."Для стабильной работы устройства необходимо охлаждать преобразователь света. Часть энергии поглощенного возбуждающего излучения превращается в тепло, которое при накоплении начинает гасить люминесценцию. При использовании керамики, в отличие от слоя люминофора, в преобразователе тепло может распределиться более равномерно, а затем отводиться с помощью охлаждающего контура. В данной разработке преобразователь на основе иттрий-алюминиевого граната, допированного церием, представлен в виде конуса", – объяснил он.Использование в качестве преобразователя излучения люминесцентной керамики позволяет в разы снизить габариты конечного осветительного устройства при сохранении высоких яркостных характеристик. При этом срок службы такого устройства также значительно выше аналогов на основе традиционных порошковых люминофоров.
https://ri.ria.ru/20250317/nauka-2004987009.html
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наука, университетская наука, северо-кавказский федеральный округ, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, россия, электричество, свет, российские инновации, технологическое лидерство, атомы, физика, кавказ, электроника
Наука, Наука, Университетская наука, Северо-Кавказский Федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия, Электричество, свет, Российские инновации, Технологическое лидерство, атомы, Физика, Кавказ, электроника

На Кавказе создали мощный и долговечный источник белого света

© Getty Images / solarsevenАвтомобильные фары
Автомобильные фары - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / solarseven
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Компактный и долговечный источник белого света для автомобильных фар и прожекторов создали и запатентовали ученые СКФУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как отметили специалисты университета, ключевым элементом разработанного устройства является люминесцентная керамика – материал, который способен "превратить" падающий на него свет в излучение другого цвета.
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В университете подчеркнули, что кроме малых размеров, от аналогов новое устройство отличается равномерностью излучения. Во время работы новый прожектор испускает по всей площади свет одной цветовой температуры, преобразуя "синий" свет в "белый", наиболее походящий для железнодорожной, автомобильной промышленностей, кораблестроения и прожекторов для сценических выступлений.
В качестве элемента-преобразователя синего в белый ученые выбрали атомы церия (Се), который под действием излучения синего цвета испускает широкий световой спектр, включающий в себя зеленую, желтую и красную составляющие.
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
1 из 2
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
1 из 2

В научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2
"Белым" свет делает смешение отраженного излучения исходного синего лазера и излучения, испускаемого преобразователем, уточнил заведующий научно-исследовательской лабораторией технологии перспективных материалов и лазерных сред научно-лабораторного комплекса чистых зон физико-технического факультета СКФУ Виталий Тарала.
"Для стабильной работы устройства необходимо охлаждать преобразователь света. Часть энергии поглощенного возбуждающего излучения превращается в тепло, которое при накоплении начинает гасить люминесценцию. При использовании керамики, в отличие от слоя люминофора, в преобразователе тепло может распределиться более равномерно, а затем отводиться с помощью охлаждающего контура. В данной разработке преобразователь на основе иттрий-алюминиевого граната, допированного церием, представлен в виде конуса", – объяснил он.
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Использование в качестве преобразователя излучения люминесцентной керамики позволяет в разы снизить габариты конечного осветительного устройства при сохранении высоких яркостных характеристик. При этом срок службы такого устройства также значительно выше аналогов на основе традиционных порошковых люминофоров.
 
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