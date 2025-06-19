https://ria.ru/20250619/nalogi-2023810286.html
Силуанов рассказал об итогах изменения налоговой системы
Силуанов рассказал об итогах изменения налоговой системы - РИА Новости, 19.06.2025
Силуанов рассказал об итогах изменения налоговой системы
Налогоплательщики не уходят в тень после прошлогодних изменений в налоговой системе, поступления налогов совпадают с ожиданиями Минфина, заявил министр финансов РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:18:00+03:00
2025-06-19T10:18:00+03:00
2025-06-19T10:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Налогоплательщики не уходят в тень после прошлогодних изменений в налоговой системе, поступления налогов совпадают с ожиданиями Минфина, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Действительно, мы сейчас видим, что поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями. Нет такого, что мы где-то повысили ставки, где-то, наоборот, ввели льготы, мы видим, что налогоплательщики в целом не изменили своим предыдущим обычаям платить налоги. Видим, что налог на прибыль платится, НДФЛ поступает в соответствии с динамикой, планами бюджета. Никто не уходит в тень", - сказал министр, комментируя поступления после прошлогодних изменений в налоговой системе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал об итогах изменения налоговой системы
Силуанов: поступления налогов совпадают с ожиданиями, никто не уходит в тень
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Налогоплательщики не уходят в тень после прошлогодних изменений в налоговой системе, поступления налогов совпадают с ожиданиями Минфина, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Действительно, мы сейчас видим, что поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями. Нет такого, что мы где-то повысили ставки, где-то, наоборот, ввели льготы, мы видим, что налогоплательщики в целом не изменили своим предыдущим обычаям платить налоги. Видим, что налог на прибыль платится, НДФЛ поступает в соответствии с динамикой, планами бюджета. Никто не уходит в тень", - сказал министр, комментируя поступления после прошлогодних изменений в налоговой системе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.