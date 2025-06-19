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В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mvd-2024046896.html
В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов
В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов - РИА Новости, 19.06.2025
В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов
В 2025 году в 51 субъекте РФ установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов, что на 11 регионов больше, чем в 2024 году, рассказала начальник... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:49:00+03:00
2025-06-19T20:49:00+03:00
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экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В 2025 году в 51 субъекте РФ установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов, что на 11 регионов больше, чем в 2024 году, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ. "По большому счету у субъекта имеется право ограничивать экономическую деятельность и привлечение иностранцев в той или иной сфере. И если в 2023 году это было всего лишь 15 субъектов, то в 2025 году это уже 51 субъект Российской Федерации, который ограничил участие иностранцев в том или ином виде экономической деятельности", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение". Согласно материалам, которые представила Казакова на полях ПМЭФ, в 2023 году таких субъектов было 15, в 2024 - 40, в 2025 году уже 51 субъект. Среди основных видов экономической деятельности, попавших по запрет: розничная и оптовая торговля, перевозки грузов и пассажиров, строительство, производство пищевых продуктов, деятельность в сфере образования и здравоохранения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, валентина казакова
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Валентина Казакова
В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

МВД: в 51 субъекте России запретили отдельные виды деятельности для мигрантов

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В 2025 году в 51 субъекте РФ установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов, что на 11 регионов больше, чем в 2024 году, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ.
"По большому счету у субъекта имеется право ограничивать экономическую деятельность и привлечение иностранцев в той или иной сфере. И если в 2023 году это было всего лишь 15 субъектов, то в 2025 году это уже 51 субъект Российской Федерации, который ограничил участие иностранцев в том или ином виде экономической деятельности", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение".
Согласно материалам, которые представила Казакова на полях ПМЭФ, в 2023 году таких субъектов было 15, в 2024 - 40, в 2025 году уже 51 субъект. Среди основных видов экономической деятельности, попавших по запрет: розничная и оптовая торговля, перевозки грузов и пассажиров, строительство, производство пищевых продуктов, деятельность в сфере образования и здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России
8 февраля, 02:54
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВалентина Казакова
 
 
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