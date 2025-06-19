https://ria.ru/20250619/mvd-2024046896.html

В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов - РИА Новости, 19.06.2025

В МВД рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

В 2025 году в 51 субъекте РФ установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов, что на 11 регионов больше, чем в 2024 году, рассказала начальник... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:49:00+03:00

2025-06-19T20:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В 2025 году в 51 субъекте РФ установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов, что на 11 регионов больше, чем в 2024 году, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ. "По большому счету у субъекта имеется право ограничивать экономическую деятельность и привлечение иностранцев в той или иной сфере. И если в 2023 году это было всего лишь 15 субъектов, то в 2025 году это уже 51 субъект Российской Федерации, который ограничил участие иностранцев в том или ином виде экономической деятельности", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение". Согласно материалам, которые представила Казакова на полях ПМЭФ, в 2023 году таких субъектов было 15, в 2024 - 40, в 2025 году уже 51 субъект. Среди основных видов экономической деятельности, попавших по запрет: розничная и оптовая торговля, перевозки грузов и пассажиров, строительство, производство пищевых продуктов, деятельность в сфере образования и здравоохранения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html

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экономика, россия, валентина казакова