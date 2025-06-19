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В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий - РИА Новости, 19.06.2025
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15:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mvd--2023946853.html
В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий
В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий - РИА Новости, 19.06.2025
В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий
Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:52:00+03:00
2025-06-19T15:52:00+03:00
россия
игорь зубов
ольга скабеева
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая на полях ПМЭФ. "Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и за (их - ред.) применение. Применил при любом преступлении - отягчающие наказание" , - сказал Зубов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой". Он добавил, что в борьбе с мошенниками необходимы такие инициативы, как ужесточение выдачи кредитов, особенно микрозаймов, а также рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью и ограничениями операторов. Сейчас, по его словам в России раскрывается менее трети IT-преступлений, так как аферисты работают из-за рубежа. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, игорь зубов, ольга скабеева, общество
Россия, Игорь Зубов, Ольга Скабеева, Общество
В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий

Замглавы МВД Зубов: применивших новые технологии преступников надо карать жестче

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая на полях ПМЭФ.
«
"Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и за (их - ред.) применение. Применил при любом преступлении - отягчающие наказание" , - сказал Зубов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".
Он добавил, что в борьбе с мошенниками необходимы такие инициативы, как ужесточение выдачи кредитов, особенно микрозаймов, а также рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью и ограничениями операторов.
Сейчас, по его словам в России раскрывается менее трети IT-преступлений, так как аферисты работают из-за рубежа.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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