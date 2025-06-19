https://ria.ru/20250619/mvd--2023946853.html

В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий

В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий - РИА Новости, 19.06.2025

В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий

Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:52:00+03:00

2025-06-19T15:52:00+03:00

2025-06-19T15:52:00+03:00

россия

игорь зубов

ольга скабеева

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая на полях ПМЭФ. "Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и за (их - ред.) применение. Применил при любом преступлении - отягчающие наказание" , - сказал Зубов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой". Он добавил, что в борьбе с мошенниками необходимы такие инициативы, как ужесточение выдачи кредитов, особенно микрозаймов, а также рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью и ограничениями операторов. Сейчас, по его словам в России раскрывается менее трети IT-преступлений, так как аферисты работают из-за рубежа. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html

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россия, игорь зубов, ольга скабеева, общество