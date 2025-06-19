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Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 19.06.2025
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16:08 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/murashko-2023953777.html
Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями
Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 19.06.2025
Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями
Ожирение является инициатором как минимум десяти типов рака, дисгормональные нарушения ведут к развитию злокачественных новообразований, заявил министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:08:00+03:00
2025-06-19T16:08:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ожирение является инициатором как минимум десяти типов рака, дисгормональные нарушения ведут к развитию злокачественных новообразований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что значимой проблемой является рост числа пациентов с сахарным диабетом второго типа, с ожирением. "Мы видим в том числе, что ожирение, которое по сути дела инициирует и потенцирует развитие как минимум 10-ти видов рака, это дисгормональные нарушения определенные, которые ведут в конечном итоге к развитию злокачественных новообразований", - сказал Мурашко в ходе сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/murashko-2022244311.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями

Министр здравоохранения Мурашко: ожирение инициирует как минимум 10 типов рака

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ожирение является инициатором как минимум десяти типов рака, дисгормональные нарушения ведут к развитию злокачественных новообразований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что значимой проблемой является рост числа пациентов с сахарным диабетом второго типа, с ожирением.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников
11 июня, 14:26
"Мы видим в том числе, что ожирение, которое по сути дела инициирует и потенцирует развитие как минимум 10-ти видов рака, это дисгормональные нарушения определенные, которые ведут в конечном итоге к развитию злокачественных новообразований", - сказал Мурашко в ходе сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян
4 марта, 12:33
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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