https://ria.ru/20250619/murashko-2023953777.html

Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями

Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 19.06.2025

Мурашко рассказал о связи ожирения с онкологическими заболеваниями

Ожирение является инициатором как минимум десяти типов рака, дисгормональные нарушения ведут к развитию злокачественных новообразований, заявил министр... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:08:00+03:00

2025-06-19T16:08:00+03:00

2025-06-19T16:08:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ожирение является инициатором как минимум десяти типов рака, дисгормональные нарушения ведут к развитию злокачественных новообразований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что значимой проблемой является рост числа пациентов с сахарным диабетом второго типа, с ожирением. "Мы видим в том числе, что ожирение, которое по сути дела инициирует и потенцирует развитие как минимум 10-ти видов рака, это дисгормональные нарушения определенные, которые ведут в конечном итоге к развитию злокачественных новообразований", - сказал Мурашко в ходе сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/murashko-2022244311.html

https://ria.ru/20250304/murashko-2002939030.html

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общество, россия, михаил мурашко