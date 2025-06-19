https://ria.ru/20250619/murashko--2023910354.html

Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом

Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом - РИА Новости, 19.06.2025

Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом

Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:26:00+03:00

2025-06-19T14:26:00+03:00

2025-06-19T14:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для терапевтического лечения, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках ПМЭФ. "Буквально на прошлой неделе впервые российское оборудование появилось для технологии использования атомарного водорода. Совместно с "Роскосмосом" и институтом профилактической медицины мы реализовали этот проект. Сегодня зарегистрировано и производится оборудование для ингаляционных, соответственно, терапевтических воздействий", - сказал министр на сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни". По словам Мурашко, технология атомарного водорода получила активное развитие в последние годы, особенно в период эпидемии Covid-19. Оборудование используют для лечения болезней легких, поддержания иммунной и когнитивной систем и предотвращения воспалительных процессов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html

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россия, михаил мурашко, общество, роскосмос