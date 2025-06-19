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Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:26 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/murashko--2023910354.html
Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом
Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом - РИА Новости, 19.06.2025
Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом
Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:26:00+03:00
2025-06-19T14:26:00+03:00
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михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для терапевтического лечения, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках ПМЭФ. "Буквально на прошлой неделе впервые российское оборудование появилось для технологии использования атомарного водорода. Совместно с "Роскосмосом" и институтом профилактической медицины мы реализовали этот проект. Сегодня зарегистрировано и производится оборудование для ингаляционных, соответственно, терапевтических воздействий", - сказал министр на сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни". По словам Мурашко, технология атомарного водорода получила активное развитие в последние годы, особенно в период эпидемии Covid-19. Оборудование используют для лечения болезней легких, поддержания иммунной и когнитивной систем и предотвращения воспалительных процессов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, михаил мурашко, общество, роскосмос
ПМЭФ-2025, Россия, Михаил Мурашко, Общество, Роскосмос
Мурашко рассказал об отечественном медоборудовании для лечения водородом

Отечественное медоборудование для лечения атомарным водородом появилось в РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественное медицинское оборудование на основе технологии атомарного водорода появилось в России на прошлой неделе, оно будет использоваться для терапевтического лечения, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках ПМЭФ.
«
"Буквально на прошлой неделе впервые российское оборудование появилось для технологии использования атомарного водорода. Совместно с "Роскосмосом" и институтом профилактической медицины мы реализовали этот проект. Сегодня зарегистрировано и производится оборудование для ингаляционных, соответственно, терапевтических воздействий", - сказал министр на сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни".
По словам Мурашко, технология атомарного водорода получила активное развитие в последние годы, особенно в период эпидемии Covid-19. Оборудование используют для лечения болезней легких, поддержания иммунной и когнитивной систем и предотвращения воспалительных процессов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию
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ПМЭФ-2025РоссияМихаил МурашкоОбществоРоскосмос
 
 
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