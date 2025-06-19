https://ria.ru/20250619/moskva-2024891763.html

В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня

В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2025

В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня

Торжественная церемония профилактики Вечного огня прошла в преддверии Дня памяти и скорби в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-19T19:45:00+03:00

2025-06-19T19:45:00+03:00

2025-06-23T17:14:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

гасан гасангаджиев

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024123099_0:219:2500:1625_1920x0_80_0_0_308bb9ad195c9707ec0481722c325765.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торжественная церемония профилактики Вечного огня прошла в преддверии Дня памяти и скорби в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом процесса профилактики была проведена смена часовых почетного караула. На время работ пламя перенесли специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После этого специалисты "Мосгаза" отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, где заменили запальники и проверили работоспособность всех систем, а также очистили горелку и звезду от копоти и пыли. После этого пламя было возвращено назад. Участниками церемонии стали победители всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" и их родители. Также в мероприятие принял участие генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. "В качестве приза для победителей мы показали, наверное, одно из самых важных таинств нашей работы: как сохраняется вечный огонь. Мы же понимаем, что для того, чтобы его сохранять, необходимо соблюдать массу технологий, которые позволяют этому огню сохраняться при любой погоде", - рассказал Гасангаджиев журналистам. В завершении торжественной церемонии профилактики оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а участники мероприятия традиционно возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память воинов минутой молчания.

https://ria.ru/20250617/lipa-2023420603.html

https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз