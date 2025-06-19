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В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2025
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19:45 19.06.2025 (обновлено: 17:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250619/moskva-2024891763.html
В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня
В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2025
В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня
Торжественная церемония профилактики Вечного огня прошла в преддверии Дня памяти и скорби в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-19T19:45:00+03:00
2025-06-23T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торжественная церемония профилактики Вечного огня прошла в преддверии Дня памяти и скорби в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом процесса профилактики была проведена смена часовых почетного караула. На время работ пламя перенесли специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После этого специалисты "Мосгаза" отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, где заменили запальники и проверили работоспособность всех систем, а также очистили горелку и звезду от копоти и пыли. После этого пламя было возвращено назад. Участниками церемонии стали победители всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" и их родители. Также в мероприятие принял участие генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. "В качестве приза для победителей мы показали, наверное, одно из самых важных таинств нашей работы: как сохраняется вечный огонь. Мы же понимаем, что для того, чтобы его сохранять, необходимо соблюдать массу технологий, которые позволяют этому огню сохраняться при любой погоде", - рассказал Гасангаджиев журналистам. В завершении торжественной церемонии профилактики оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а участники мероприятия традиционно возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память воинов минутой молчания.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гасан Гасангаджиев, Мосгаз
В Москве прошла церемония профилактики Вечного огня

Церемония профилактики Вечного огня прошла в Александровском саду в Москве

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Профилактика Вечного огня
Профилактика Вечного огня - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Профилактика Вечного огня. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торжественная церемония профилактики Вечного огня прошла в преддверии Дня памяти и скорби в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом процесса профилактики была проведена смена часовых почетного караула. На время работ пламя перенесли специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной.
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После этого специалисты "Мосгаза" отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, где заменили запальники и проверили работоспособность всех систем, а также очистили горелку и звезду от копоти и пыли. После этого пламя было возвращено назад.
Участниками церемонии стали победители всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" и их родители. Также в мероприятие принял участие генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
"В качестве приза для победителей мы показали, наверное, одно из самых важных таинств нашей работы: как сохраняется вечный огонь. Мы же понимаем, что для того, чтобы его сохранять, необходимо соблюдать массу технологий, которые позволяют этому огню сохраняться при любой погоде", - рассказал Гасангаджиев журналистам.
В завершении торжественной церемонии профилактики оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а участники мероприятия традиционно возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память воинов минутой молчания.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваГасан ГасангаджиевМосгаз
 
 
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