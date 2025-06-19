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В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков
В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков - РИА Новости, 19.06.2025
В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков
Количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов в Москве снизилось почти на 25%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:09:00+03:00
2025-06-19T15:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов в Москве снизилось почти на 25%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С точки зрения безопасности те решения, которые мы приняли не так давно, в начале сезона, о необходимой регистрации через портал mos.ru, они однозначно пошли на пользу. У нас количество тяжелых ДТП с пользователями самокатов уже снизилось почти на 25%. Надеемся, что этот тренд будет сохранен до конца сезона", - сказал Ликсутов.Он отметил, что работа в сфере безопасности передвижений на электросамокатах будет продолжена, власти столицы планируют направить дополнительные предложения до конца года. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/samokaty-2022797621.html
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москва, максим ликсутов , россия, электросамокат, самокаты, дтп, происшествия, общество
Москва, Максим Ликсутов , Россия, электросамокат, Самокаты, ДТП, Происшествия, Общество, ПМЭФ-2025
В Москве снизилось число тяжелых ДТП с участием самокатчиков
Ликсутов: число тяжелых ДТП с самокатчиками в Москве снизилось почти на 25%