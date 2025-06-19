Рейтинг@Mail.ru
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
23:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024067047.html
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД - РИА Новости, 19.06.2025
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД
Молдавия и Украина нужны Евросоюзу для создания буферной зоны и испытания различных технологий, в том числе военных и политических, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:58:00+03:00
2025-06-19T23:58:00+03:00
пмэф-2025
молдавия
евросоюз
украина
в мире
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавия и Украина нужны Евросоюзу для создания буферной зоны и испытания различных технологий, в том числе военных и политических, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Евросоюзу как раз и нужны такие Молдавии, Украины, чтобы сделать из них не просто буферную зону, а сделать из них фактически огненные военные полигоны для разных испытаний - для испытаний различных технологий: политических, военных, любых вообще", - сказала Аршинова. Она отметила, что не успела Молдавия получить статус кандидата на вступление в ЕС, а в молдавских магазинах уже нет своих овощей. Политик напомнила, что в 2024 году в республике была катастрофа - засуха, природная аномалия, и очень сильно пострадало сельское хозяйство, чем, в свою очередь, воспользовался Евросоюз. &quot;Наступает опасный момент, и по факту вы увидите очень жесткую националистическую риторику против приднестровцев, против гагаузов, против русскоговорящих людей, кто хочет жить просто на своей земле, водить детей в школу, растить фрукты и продавать их своим людям. Они не хотят в Евросоюз&quot;, - добавила депутат.Она считает, что все происходившее ранее на Украине теперь повторяется и в Молдавии. По словам Аршиновой, вся молдавская критическая экономическая инфраструктура переходит в руки иностранного капитала, например, "выставлен на торги" морской порт Джурджулешты, в результате страна теряет свой суверенитет. "Понятно, что это европейцы сейчас распродают Молдову, точно так же, как когда-то распродали Украину. Ведь когда украинцы пошли защищать как будто бы свою землю, то оказалось, что земли-то и нет. Всё. Режим продал эту землю. Сейчас в Молдове происходит то же самое", - подчеркнула депутат Госдумы. Кроме того, она считает, что Молдавия может в ближайшее время вступить в НАТО из-за серьезного давления со стороны Запада. "В Молдавии очень активно оснащается армия на протяжении четырех лет. Очень сильно накачиваются оружием, и я не думаю, что они готовятся к миру. Соответственно, задача - в очередной раз использовать Молдову против России", - заключила Аршинова. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в интеграционное объединение. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024040007.html
https://ria.ru/20250619/dodon-2024066556.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, евросоюз, украина, в мире, россия, госдума рф
ПМЭФ-2025, Молдавия, Евросоюз, Украина, В мире, Россия, Госдума РФ
ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД

Депутат Аршинова: Молдавия и Украина нужны ЕС для испытания политтехнологий

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавия и Украина нужны Евросоюзу для создания буферной зоны и испытания различных технологий, в том числе военных и политических, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Евросоюзу как раз и нужны такие Молдавии, Украины, чтобы сделать из них не просто буферную зону, а сделать из них фактически огненные военные полигоны для разных испытаний - для испытаний различных технологий: политических, военных, любых вообще", - сказала Аршинова.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт
Вчера, 20:10
Она отметила, что не успела Молдавия получить статус кандидата на вступление в ЕС, а в молдавских магазинах уже нет своих овощей. Политик напомнила, что в 2024 году в республике была катастрофа - засуха, природная аномалия, и очень сильно пострадало сельское хозяйство, чем, в свою очередь, воспользовался Евросоюз.
«

"Наступает опасный момент, и по факту вы увидите очень жесткую националистическую риторику против приднестровцев, против гагаузов, против русскоговорящих людей, кто хочет жить просто на своей земле, водить детей в школу, растить фрукты и продавать их своим людям. Они не хотят в Евросоюз", - добавила депутат.

Она считает, что все происходившее ранее на Украине теперь повторяется и в Молдавии. По словам Аршиновой, вся молдавская критическая экономическая инфраструктура переходит в руки иностранного капитала, например, "выставлен на торги" морской порт Джурджулешты, в результате страна теряет свой суверенитет.
"Понятно, что это европейцы сейчас распродают Молдову, точно так же, как когда-то распродали Украину. Ведь когда украинцы пошли защищать как будто бы свою землю, то оказалось, что земли-то и нет. Всё. Режим продал эту землю. Сейчас в Молдове происходит то же самое", - подчеркнула депутат Госдумы.
Кроме того, она считает, что Молдавия может в ближайшее время вступить в НАТО из-за серьезного давления со стороны Запада.
"В Молдавии очень активно оснащается армия на протяжении четырех лет. Очень сильно накачиваются оружием, и я не думаю, что они готовятся к миру. Соответственно, задача - в очередной раз использовать Молдову против России", - заключила Аршинова.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Додон заявил о низшей точке в экономических отношениях Молдавии и Россия
Вчера, 23:53
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в интеграционное объединение.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23
 
ПМЭФ-2025МолдавияЕвросоюзУкраинаВ миреРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала