https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024067047.html

ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД

ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД - РИА Новости, 19.06.2025

ЕС испытывает политтехнологии в Молдавии и на Украине, заявила депутат ГД

Молдавия и Украина нужны Евросоюзу для создания буферной зоны и испытания различных технологий, в том числе военных и политических, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:58:00+03:00

2025-06-19T23:58:00+03:00

2025-06-19T23:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Молдавия и Украина нужны Евросоюзу для создания буферной зоны и испытания различных технологий, в том числе военных и политических, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Евросоюзу как раз и нужны такие Молдавии, Украины, чтобы сделать из них не просто буферную зону, а сделать из них фактически огненные военные полигоны для разных испытаний - для испытаний различных технологий: политических, военных, любых вообще", - сказала Аршинова. Она отметила, что не успела Молдавия получить статус кандидата на вступление в ЕС, а в молдавских магазинах уже нет своих овощей. Политик напомнила, что в 2024 году в республике была катастрофа - засуха, природная аномалия, и очень сильно пострадало сельское хозяйство, чем, в свою очередь, воспользовался Евросоюз. "Наступает опасный момент, и по факту вы увидите очень жесткую националистическую риторику против приднестровцев, против гагаузов, против русскоговорящих людей, кто хочет жить просто на своей земле, водить детей в школу, растить фрукты и продавать их своим людям. Они не хотят в Евросоюз", - добавила депутат.Она считает, что все происходившее ранее на Украине теперь повторяется и в Молдавии. По словам Аршиновой, вся молдавская критическая экономическая инфраструктура переходит в руки иностранного капитала, например, "выставлен на торги" морской порт Джурджулешты, в результате страна теряет свой суверенитет. "Понятно, что это европейцы сейчас распродают Молдову, точно так же, как когда-то распродали Украину. Ведь когда украинцы пошли защищать как будто бы свою землю, то оказалось, что земли-то и нет. Всё. Режим продал эту землю. Сейчас в Молдове происходит то же самое", - подчеркнула депутат Госдумы. Кроме того, она считает, что Молдавия может в ближайшее время вступить в НАТО из-за серьезного давления со стороны Запада. "В Молдавии очень активно оснащается армия на протяжении четырех лет. Очень сильно накачиваются оружием, и я не думаю, что они готовятся к миру. Соответственно, задача - в очередной раз использовать Молдову против России", - заключила Аршинова. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в интеграционное объединение. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024040007.html

https://ria.ru/20250619/dodon-2024066556.html

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молдавия, евросоюз, украина, в мире, россия, госдума рф