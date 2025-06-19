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Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
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20:10 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024040007.html
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт
Власти Молдавии под предлогом адаптации законодательства к стандартам ЕС вносят поправки в законы, которые позволяют им проводить репрессии, считает директор... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:10:00+03:00
2025-06-19T20:10:00+03:00
молдавия
кишинев
европа
евгения гуцул
евросоюз
венецианская комиссия
совет европы
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Власти Молдавии под предлогом адаптации законодательства к стандартам ЕС вносят поправки в законы, которые позволяют им проводить репрессии, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. Кабмин Молдавии в среду одобрил поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии. Представители оппозиции в четверг настаивали, что проект нужно исключить из повестки на ближайшие две недели, но правящая партия "Действие и солидарность" отказалась это сделать. "Депутаты партии "Действие и солидарность" во имя евроинтеграции проталкивают закон, который европейские институты считают опасным. Они публично игнорируют ЕС, как будто мнение Венецианской комиссии и Совета Европы — это бумажки из отдела фейков. Власть игнорирует официальные европейские заключения, подменяет свободы директивами о контроле, использует ЕС как прикрытие для внутренних репрессий", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале. По его словам, ПДС превращает европейские принципы в предмет политического презрения, поскольку население, наблюдая за этой ситуацией, либо разочаровывается в ЕС, либо верит, что мнение европейских институтов не имеет веса. "Ирония в том, что именно ПДС своими руками делает евроинтеграцию токсичным брендом. И это уже — не проевропейская партия. Это партия, которая работает против Европы, прикрываясь её символами", - отмечает эксперт. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250619/zapad-2023909618.html
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молдавия, кишинев, европа, евгения гуцул, евросоюз, венецианская комиссия, совет европы, в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Евгения Гуцул, Евросоюз, Венецианская комиссия, Совет Европы, В мире
Власти Молдавии используют ЕС как прикрытие для репрессий, считает эксперт

Социолог Лисневский: Молдавия использует ЕС как прикрытие для репрессий

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Власти Молдавии под предлогом адаптации законодательства к стандартам ЕС вносят поправки в законы, которые позволяют им проводить репрессии, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Кабмин Молдавии в среду одобрил поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии. Представители оппозиции в четверг настаивали, что проект нужно исключить из повестки на ближайшие две недели, но правящая партия "Действие и солидарность" отказалась это сделать.
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"Депутаты партии "Действие и солидарность" во имя евроинтеграции проталкивают закон, который европейские институты считают опасным. Они публично игнорируют ЕС, как будто мнение Венецианской комиссии и Совета Европы — это бумажки из отдела фейков. Власть игнорирует официальные европейские заключения, подменяет свободы директивами о контроле, использует ЕС как прикрытие для внутренних репрессий", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, ПДС превращает европейские принципы в предмет политического презрения, поскольку население, наблюдая за этой ситуацией, либо разочаровывается в ЕС, либо верит, что мнение европейских институтов не имеет веса.
"Ирония в том, что именно ПДС своими руками делает евроинтеграцию токсичным брендом. И это уже — не проевропейская партия. Это партия, которая работает против Европы, прикрываясь её символами", - отмечает эксперт.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневЕвропаЕвгения ГуцулЕвросоюзВенецианская комиссияСовет ЕвропыВ мире
 
 
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