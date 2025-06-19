https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023977109.html

Молдаван пугают российскими военными перед выборами, считает эксперт

Молдаван пугают российскими военными перед выборами, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025

Молдаван пугают российскими военными перед выборами, считает эксперт

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), понимая, что может утратить своё большинство на предстоящих в сентябре парламентских выборах, пугает РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), понимая, что может утратить своё большинство на предстоящих в сентябре парламентских выборах, пугает население российскими военными, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее зампред ПДС Дойна Герман заявила, если на выборах в Молдавии победит не правящая партия, на второй день в аэропорту Кишинёва приземлится российский военный самолет. "Понимая, что шансы у партии ПДС победить на предстоящих парламентских выборах невелики, функционеры прибегают к примитивному запугиванию избирателей неким возвратом в темные времена в случае своего поражения", - сказал Шорников. Эксперт напомнил, что население в Молдавии на системном уровне подвергается усиленной антироссийской обработке на протяжении уже многих лет. "Было бы наивным полагать, что фантазии про военный самолет – это обычная выдумка недалекой депутатши. Если мы сопоставим высказывания представителей власти и той части общественности, которой позволяют говорить публично, мы увидим, что против России ведется продуманная информационная кампания", - сказал Шорников. По его словам, посыл о том, что русскоязычные в Молдавии являются антиевропейской партией транслируется даже по оппозиционным СМИ. "В итоге тезис о том, что в обществе есть "некачественная этническая часть", культурно связанная с Россией, закрепляется в сознании", - отметил собеседник агентства. По его мнению, не случайны в Молдавии мультики для детей про депортации молдаван в Сибирь, брезгливое и публичное игнорирование русского языка местными чиновниками, постоянные утверждения президента Майи Санду, что Россия хочет напасть на Молдавию. "Вот и сейчас они самый благополучный период молдавской истории, которое ассоциируется с Советским Союзом, назвали "темными временами", и эти времена якобы вернутся вместе с российским военным самолетом", - сказал эксперт. По его мнению, надо давать себе отчет, что все эти манипуляции с общественным сознанием проводят мастера гибридных войн. "Они давно отработали эти технологии в европейских странах и продолжают их совершенствовать в Прибалтике, в Закавказье, по всему периметру российских границ. Правда, в молдавских условиях эти технологии работают плохо, взрослых и пожилых людей невозможно убедить, что Россия – враг. А вот у молодежи иммунитет к русофобии может оказаться ослаблен, в этом опасность", - подчеркнул Шорников. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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молдавия, россия, майя санду, в мире