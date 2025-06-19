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Минтранс выразил готовность содействовать молдавским автоперевозчикам

Минтранс выразил готовность содействовать молдавским автоперевозчикам - РИА Новости, 19.06.2025

Минтранс выразил готовность содействовать молдавским автоперевозчикам

Минтранс России готов посодействовать в вопросе снятия ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:53:00+03:00

2025-06-19T19:53:00+03:00

2025-06-19T19:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минтранс России готов посодействовать в вопросе снятия ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков. Роман Старовойт в четверг проводил переговоры с депутатом парламента республики Молдова, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в рамках ПМЭФ. В ходе встречи был поднят вопрос о возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков. "Наши ассоциации международных автомобильных перевозчиков не прерывали между собой общение, ограничения ввели органы власти Молдавии и расположенных рядом стран, а не перевозчики. Мы готовы помочь коллегам, с которыми тесно связаны десятками лет совместной работы. У нас есть ассоциация, мы можем через АСМАП, а мы на уровне министерства транспорта будем готовы оказать всякую поддержку", - сказал он.Он выразил понимание, насколько это сложно, и отметил, обращаясь к молдавским политикам, что работа ведется для людей и во имя людей. "Но политика, к сожалению, вмешивается в добрые планы, которые есть, в дружбу, в добрососедство, которые были прежде, сейчас не позволяют в полной мере реализовать все планы наших предпринимателей", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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