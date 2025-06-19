https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023769101.html

Алиханов отметил рост продаж российской продукции онкопрепаратов

Алиханов отметил рост продаж российской продукции онкопрепаратов - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов отметил рост продаж российской продукции онкопрепаратов

Минпромторг РФ фиксирует рост доли продаж российской продукции онкологических препаратов, так по итогам 2024 года она составила 59%, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:37:00+03:00

2025-06-19T04:37:00+03:00

2025-06-19T04:37:00+03:00

пмэф-2025

общество

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

биокад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует рост доли продаж российской продукции онкологических препаратов, так по итогам 2024 года она составила 59%, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В целом фиксируем увеличение доли отечественной продукции в общем объеме продаж онкопрепаратов – по итогам 2024 года на растущем рынке она составила 59% в упаковках. Сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов", - сказал министр. Алиханов добавил, что ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава РФ в ноябре прошлого года получил одобрение для клинических испытаний первого отечественного клеточного генотерапевтического препарата для взрослых с B-клеточной лимфомой. Эта разработка станет первым отечественным CAR-T клеточным препаратом. Также российская компания "Биокад" проводит исследования препарата для лечения пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований и терапии пациентов с рецидивной и рефрактерной нейробластомой. Другой отечественной компанией, "ХимРар", поводятся исследования препаратов для терапии местно-распространенного эпителиального рака яичников, а также для лечения острого миелоидного лейкоза. "В декабре 2022 года "Биокад" зарегистрировал первый в мире биоаналог лекарственного препарата для лечения взрослых с неоперабельной меланомой и терапии немелкоклеточного рака лёгкого. Полный цикл производства этого препарата, включая производство фармацевтической субстанции, осуществляется в России", - пояснил министр. За 2023-2024 годы доля отечественных лекарственных препаратов в рамках такого лекарства превысила 95%. За счет этого снизилась и его стоимость по отношению к оригиналу, заключил Алиханов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/vaktsina-2023767670.html

https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768246.html

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общество, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), биокад