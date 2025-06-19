Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
09:16 19.06.2025 (обновлено: 09:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/minpromtorg--2023796550.html
В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений
В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений - РИА Новости, 19.06.2025
В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений
Минпромторг РФ проводит комплексную работу по повышению заинтересованности молодежи к рабочим и инженерным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости в рамках РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:16:00+03:00
2025-06-19T09:17:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009182204_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_91d6d07cf4200ab591094a3bacacf8ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит комплексную работу по повышению заинтересованности молодежи к рабочим и инженерным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "Нами организована и проводится комплексная работа для повышения заинтересованности молодежи в освоении рабочих и инженерных специальностей. Так, мы активно поддерживаем взаимодействие кинематографистов и промышленности. Ежегодно с 2023 года проводится открытый киноконкурс Минкультуры для освещения отечественной промышленности. На данный момент поддержано 24 картины на индустриальную тематику", — сказал Алиханов. Он добавил, что для решения проблемы нехватки кадров в отраслях промышленности и развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг совместно с Минпросвещения и Минобрнауки участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Кроме того, ведомство выступаем разработчиком 4 национальных проектов технологического лидерства: "Средства производства и автоматизации", "Беспилотные авиационные системы", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые материалы и химия". В структуру каждого из нацпроект включен федеральный, направленный на развитие науки и кадров.
https://ria.ru/20250604/gosudarstvo-2020733883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009182204_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_555040cdc9d9bdce12d3714690f55882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество, ПМЭФ-2025
В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений

Минпромторг работает над повышением интереса молодежи к инженерным направлениям

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИнженер
Инженер - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Инженер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит комплексную работу по повышению заинтересованности молодежи к рабочим и инженерным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
«
"Нами организована и проводится комплексная работа для повышения заинтересованности молодежи в освоении рабочих и инженерных специальностей. Так, мы активно поддерживаем взаимодействие кинематографистов и промышленности. Ежегодно с 2023 года проводится открытый киноконкурс Минкультуры для освещения отечественной промышленности. На данный момент поддержано 24 картины на индустриальную тематику", — сказал Алиханов.
Он добавил, что для решения проблемы нехватки кадров в отраслях промышленности и развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг совместно с Минпросвещения и Минобрнауки участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Кроме того, ведомство выступаем разработчиком 4 национальных проектов технологического лидерства: "Средства производства и автоматизации", "Беспилотные авиационные системы", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые материалы и химия". В структуру каждого из нацпроект включен федеральный, направленный на развитие науки и кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Задача государства — ликвидация инженерного голода
4 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала