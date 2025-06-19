https://ria.ru/20250619/minpromtorg--2023796550.html

В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений

В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений - РИА Новости, 19.06.2025

В Минпромторге рассказали о работе над продвижением инженерных направлений

Минпромторг РФ проводит комплексную работу по повышению заинтересованности молодежи к рабочим и инженерным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости в рамках РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:16:00+03:00

2025-06-19T09:16:00+03:00

2025-06-19T09:17:00+03:00

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит комплексную работу по повышению заинтересованности молодежи к рабочим и инженерным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "Нами организована и проводится комплексная работа для повышения заинтересованности молодежи в освоении рабочих и инженерных специальностей. Так, мы активно поддерживаем взаимодействие кинематографистов и промышленности. Ежегодно с 2023 года проводится открытый киноконкурс Минкультуры для освещения отечественной промышленности. На данный момент поддержано 24 картины на индустриальную тематику", — сказал Алиханов. Он добавил, что для решения проблемы нехватки кадров в отраслях промышленности и развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг совместно с Минпросвещения и Минобрнауки участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Кроме того, ведомство выступаем разработчиком 4 национальных проектов технологического лидерства: "Средства производства и автоматизации", "Беспилотные авиационные системы", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые материалы и химия". В структуру каждого из нацпроект включен федеральный, направленный на развитие науки и кадров.

https://ria.ru/20250604/gosudarstvo-2020733883.html

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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество