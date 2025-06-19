https://ria.ru/20250619/minoborony-2023770896.html

Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2025

Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилитель сигналов... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:06:00+03:00

2025-06-19T05:06:00+03:00

2025-06-19T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилитель сигналов связи, который используется БПЛА противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Благодаря точности и оперативности работы подразделения БПЛА наносят значительный урон живой силе и технике противника. В ходе недавней боевой работы расчеты FPV-дронов уничтожили усилитель сигнала связи ВСУ и поразили два блиндажа с живой силой противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успех достигается благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями разведки и пунктами управления БПЛА. Первые оперативно находят объекты противника и передают координаты целей для последующего нанесения ударов FPV-дронами. "Обнаружили штатив с "инкубатором" (усилитель сигнала БПЛА - ред.) и живую силу противника в нескольких блиндажах. Мы своим расчетом вылетели и поразили блиндажи несколько раз, так как там бревна были большие", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Вохан".

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html

https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023770750.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)