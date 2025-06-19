Рейтинг@Mail.ru
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023770896.html
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2025
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилитель сигналов... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:06:00+03:00
2025-06-19T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилитель сигналов связи, который используется БПЛА противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Благодаря точности и оперативности работы подразделения БПЛА наносят значительный урон живой силе и технике противника. В ходе недавней боевой работы расчеты FPV-дронов уничтожили усилитель сигнала связи ВСУ и поразили два блиндажа с живой силой противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успех достигается благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями разведки и пунктами управления БПЛА. Первые оперативно находят объекты противника и передают координаты целей для последующего нанесения ударов FPV-дронами. "Обнаружили штатив с "инкубатором" (усилитель сигнала БПЛА - ред.) и живую силу противника в нескольких блиндажах. Мы своим расчетом вылетели и поразили блиндажи несколько раз, так как там бревна были большие", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Вохан".
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html
https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023770750.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области

Минобороны: операторы FPV-дронов поразили два блиндажа ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилитель сигналов связи, который используется БПЛА противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Благодаря точности и оперативности работы подразделения БПЛА наносят значительный урон живой силе и технике противника. В ходе недавней боевой работы расчеты FPV-дронов уничтожили усилитель сигнала связи ВСУ и поразили два блиндажа с живой силой противника", - сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:02
Как отметили в Минобороны, успех достигается благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями разведки и пунктами управления БПЛА. Первые оперативно находят объекты противника и передают координаты целей для последующего нанесения ударов FPV-дронами.
"Обнаружили штатив с "инкубатором" (усилитель сигнала БПЛА - ред.) и живую силу противника в нескольких блиндажах. Мы своим расчетом вылетели и поразили блиндажи несколько раз, так как там бревна были большие", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Вохан".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала