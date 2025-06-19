https://ria.ru/20250619/minenergo-2023786568.html
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:21:00+03:00
2025-06-19T08:21:00+03:00
2025-06-19T08:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве. По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_935d63ecbf4ab3ab2ac2d270adac816d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго предложило предоставить льготные кредиты для строительства генерации