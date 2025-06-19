Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
08:21 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minenergo-2023786568.html
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях
Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:21:00+03:00
2025-06-19T08:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве. По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_935d63ecbf4ab3ab2ac2d270adac816d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях

Минэнерго предложило предоставить льготные кредиты для строительства генерации

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ.
"Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве.
По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Виды Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Минэнерго ожидает роста спроса на электроэнергию на юге России
Вчера, 15:12
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала