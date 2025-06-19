https://ria.ru/20250619/minenergo-2023786568.html

Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях

Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях - РИА Новости, 19.06.2025

Минэнерго предложило инвесторам кредиты на льготных условиях

Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:21:00+03:00

2025-06-19T08:21:00+03:00

2025-06-19T08:21:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает предоставить инвесторам кредиты на льготных условиях для строительства генерации в рамках Генсхемы до 2042 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Один из источников финансирования - это частные инвестиции… Для реализации проектов по строительству и модернизации генерирующих объектов предлагаем предоставлять инвесторам кредиты на льготных условиях", - ответил он на вопрос о том, какие источники финансирования строительства объектов в рамках Генсхемы рассматривают в министерстве. По предварительным оценкам Минэнерго, которые привел Цивилев, льготная ставка может снизить прогнозную стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной соответствующим генерирующим объектом, на 29-39%. В расчетах принята ставка 5% годовых на 80% капитальных вложений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/elektroenergiya-2023600126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)