https://ria.ru/20250619/mid-2024047615.html

Генконсулом России в Ухане назначили Заворина

Генконсулом России в Ухане назначили Заворина - РИА Новости, 19.06.2025

Генконсулом России в Ухане назначили Заворина

Дмитрий Заворин назначен генконсулом РФ в китайском городе Ухань, сообщил в четверг МИД России. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дмитрий Заворин назначен генконсулом РФ в китайском городе Ухань, сообщил в четверг МИД России. "Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР, назначен Заворин Дмитрий Иванович", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. Как отмечают в МИД РФ, Заворин трудится в министерстве с 1992 года и за это время работал на различных должностях как в центральном аппарате, так и за рубежом.

https://ria.ru/20250619/gusakov-2024027914.html

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ухань

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россия, ухань, китай, в мире