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Генконсулом России в Ухане назначили Заворина - РИА Новости, 19.06.2025
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20:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mid-2024047615.html
Генконсулом России в Ухане назначили Заворина
Генконсулом России в Ухане назначили Заворина - РИА Новости, 19.06.2025
Генконсулом России в Ухане назначили Заворина
Дмитрий Заворин назначен генконсулом РФ в китайском городе Ухань, сообщил в четверг МИД России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:56:00+03:00
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ухань
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дмитрий Заворин назначен генконсулом РФ в китайском городе Ухань, сообщил в четверг МИД России. "Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР, назначен Заворин Дмитрий Иванович", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. Как отмечают в МИД РФ, Заворин трудится в министерстве с 1992 года и за это время работал на различных должностях как в центральном аппарате, так и за рубежом.
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россия, ухань, китай, в мире
Россия, Ухань, Китай, В мире
Генконсулом России в Ухане назначили Заворина

МИД: генконсулом России в китайском городе Ухань назначен Заворин

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкУхань
Ухань - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Ухань. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дмитрий Заворин назначен генконсулом РФ в китайском городе Ухань, сообщил в четверг МИД России.
"Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР, назначен Заворин Дмитрий Иванович", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
Как отмечают в МИД РФ, Заворин трудится в министерстве с 1992 года и за это время работал на различных должностях как в центральном аппарате, так и за рубежом.
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