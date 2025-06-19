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МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран
МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран - РИА Новости, 19.06.2025
МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран
Попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:21:00+03:00
2025-06-19T14:21:00+03:00
2025-06-19T14:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Продолжается опаснейшая стадия эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Причиной ее стала неспровоцированная агрессия против суверенного государства - члена ООН - Ирана, предпринятая Израилем в нарушение Устава ООН и норм международного права", - сказала она. "Попытки оправдать ее (агрессию - ред.) мнимыми нераспространенческими озабоченностями - откровенный цинизм", - добавила Захарова.
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в мире, иран, тегеран (город), россия, мария захарова, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Мария Захарова, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран
Захарова назвала попытки оправдать атаки Израиля на Иран откровенным цинизмом