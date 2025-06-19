https://ria.ru/20250619/mid-2023908772.html

МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран

МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран - РИА Новости, 19.06.2025

МИД России прокомментировал попытки оправдать атаки на Иран

Попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:21:00+03:00

2025-06-19T14:21:00+03:00

2025-06-19T14:21:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки оправдать атаки на Иран мнимыми озабоченностями по ядерной программе Тегерана - это откровенный цинизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Продолжается опаснейшая стадия эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Причиной ее стала неспровоцированная агрессия против суверенного государства - члена ООН - Ирана, предпринятая Израилем в нарушение Устава ООН и норм международного права", - сказала она. "Попытки оправдать ее (агрессию - ред.) мнимыми нераспространенческими озабоченностями - откровенный цинизм", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, иран, тегеран (город), россия, мария захарова, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте