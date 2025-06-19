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Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
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11:52 19.06.2025 (обновлено: 12:22 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/mid-2023850434.html
Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве
Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве
Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией, заявил МИД. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией, заявил МИД."Формально действующее соглашение &lt;…&gt; утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений", — говорится в документе.Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства. Россия уже начала внутригосударственные процедуры для выхода из договора, добавили в МИД.
https://ria.ru/20250619/putin-2023749233.html
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россия, германия, в мире
Россия, Германия, В мире
Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве

МИД: Россия хочет выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией, заявил МИД.
"Формально действующее соглашение <…> утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений", — говорится в документе.

Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Германией было подписано 14 июня 1996 года.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.
Россия уже начала внутригосударственные процедуры для выхода из договора, добавили в МИД.
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