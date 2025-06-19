https://ria.ru/20250619/mid-2023850434.html

Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве

Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025

Россия намерена выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве

Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией, заявил МИД. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:52:00+03:00

2025-06-19T11:52:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией, заявил МИД."Формально действующее соглашение <…> утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений", — говорится в документе.Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства. Россия уже начала внутригосударственные процедуры для выхода из договора, добавили в МИД.

https://ria.ru/20250619/putin-2023749233.html

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2025

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