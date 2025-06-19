Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана" - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
06:11 19.06.2025 (обновлено: 06:20 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/mid-2023774937.html
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана" - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"
Решение о признании действующих афганских властей Россией будет принято руководством страны "в свое время", сейчас Москва ожидает прибытия афганского посла,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:11:00+03:00
2025-06-19T06:20:00+03:00
пмэф-2025
в мире
россия
москва
афганистан
мария захарова
талибан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Решение о признании действующих афганских властей Россией будет принято руководством страны "в свое время", сейчас Москва ожидает прибытия афганского посла, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, ожидаем прибытия его в Россию. Что касается официального признания действующих афганских властей - полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в свое время", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета движения "Талибан" в России вступило в силу 20 мая, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими.
https://ria.ru/20250423/afganistan-2013042563.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, афганистан, мария захарова, талибан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ПМЭФ-2025, В мире, Россия, Москва, Афганистан, Мария Захарова, Талибан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"

Захарова: решение о признании властей Афганистана будет принято в свое время

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Решение о признании действующих афганских властей Россией будет принято руководством страны "в свое время", сейчас Москва ожидает прибытия афганского посла, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, ожидаем прибытия его в Россию. Что касается официального признания действующих афганских властей - полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в свое время", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета движения "Талибан" в России вступило в силу 20 мая, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана
23 апреля, 19:54
 
ПМЭФ-2025В миреРоссияМоскваАфганистанМария ЗахароваТалибанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала