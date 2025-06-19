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Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана" - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"
Решение о признании действующих афганских властей Россией будет принято руководством страны "в свое время", сейчас Москва ожидает прибытия афганского посла,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:11:00+03:00
2025-06-19T06:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Решение о признании действующих афганских властей Россией будет принято руководством страны "в свое время", сейчас Москва ожидает прибытия афганского посла, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, ожидаем прибытия его в Россию. Что касается официального признания действующих афганских властей - полагаем, что соответствующее решение будет принято российским руководством в свое время", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета движения "Талибан" в России вступило в силу 20 мая, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими.
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ПМЭФ-2025, В мире, Россия, Москва, Афганистан, Мария Захарова, Талибан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова рассказала, когда будет принято решение о признании "Талибана"
Захарова: решение о признании властей Афганистана будет принято в свое время