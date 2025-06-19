Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат
Боярский: закон о нацмессенджере не нацелен на запрет зарубежных платформ
© Pixabay / PexelsДевушка со смартфоном
© Pixabay / Pexels
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
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"Никаких запретов вслед за запуском национальной системы в отношении иностранных из того закона, который мы приняли, который одобрен Советом Федерации, не следует", — сказал он.
Другие заявления Боярского:
- многие иностранные сервисы, в том числе мессенджеры, не выполняют текущих требований законодательства о локализации данных пользователей;
- насколько остро власти будут реагировать на такие нарушения — покажет время;
- отношение к иностранным мессенджерам до сегодняшнего дня было гораздо более мягким из-за отсутствия альтернативы;
- власти понимают, что нельзя лишать миллионов пользователей возможности общаться через мессенджеры.
Ключевые особенности приложения:
- объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
- позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
- если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
- в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
- позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;
- государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
- обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
- подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
- приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.
Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.