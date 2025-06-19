https://ria.ru/20250619/messendzher-2024033936.html

Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат

Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат - РИА Новости, 19.06.2025

Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат

Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:36:00+03:00

2025-06-19T19:36:00+03:00

2025-06-19T20:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский."Никаких запретов вслед за запуском национальной системы в отношении иностранных из того закона, который мы приняли, который одобрен Советом Федерации, не следует", — сказал он.Другие заявления Боярского:Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.В начале июня Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.

https://ria.ru/20250619/sbp-2023885695.html

https://ria.ru/20250604/messendzher-2020947860.html

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

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госдума рф, общество, технологии, сергей боярский, в мире, мессенджер