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Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:36 19.06.2025 (обновлено: 20:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/messendzher-2024033936.html
Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат
Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат - РИА Новости, 19.06.2025
Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат
Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:36:00+03:00
2025-06-19T20:46:00+03:00
госдума рф
пмэф-2025
общество
технологии
сергей боярский
в мире
мессенджер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.&quot;Никаких запретов вслед за запуском национальной системы в отношении иностранных из того закона, который мы приняли, который одобрен Советом Федерации, не следует&quot;, — сказал он.Другие заявления Боярского:Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.В начале июня Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
https://ria.ru/20250619/sbp-2023885695.html
https://ria.ru/20250604/messendzher-2020947860.html
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госдума рф, общество, технологии, сергей боярский, в мире, мессенджер
Госдума РФ, ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Сергей Боярский, В мире, Мессенджер
Закон о нацмессенджере не предполагает запрета иностранных, заявил депутат

Боярский: закон о нацмессенджере не нацелен на запрет зарубежных платформ

© Pixabay / PexelsДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Pixabay / Pexels
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Закон о национальном мессенджере не предполагает запрета деятельности иностранных платформ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«

"Никаких запретов вслед за запуском национальной системы в отношении иностранных из того закона, который мы приняли, который одобрен Советом Федерации, не следует", — сказал он.

Другие заявления Боярского:
  • многие иностранные сервисы, в том числе мессенджеры, не выполняют текущих требований законодательства о локализации данных пользователей;
  • насколько остро власти будут реагировать на такие нарушения — покажет время;
  • отношение к иностранным мессенджерам до сегодняшнего дня было гораздо более мягким из-за отсутствия альтернативы;
  • власти понимают, что нельзя лишать миллионов пользователей возможности общаться через мессенджеры.
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Ключевые особенности приложения:

  • объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
  • в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;
  • государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
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4 июня, 18:41
Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.
Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
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ПМЭФ-2025Госдума РФОбществоТехнологииСергей БоярскийВ миреМессенджер
 
 
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