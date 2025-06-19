https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html

Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль

Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль - РИА Новости, 19.06.2025

Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль

Германия рада, что другие делают за нее грязную работу. О чем это? О войне с Россией? Нет, о нападении Израиля на Иран. Канцлер Фридрих Мерц выдал то, что... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:01:00+03:00

аналитика

иран

израиль

германия

фридрих мерц

в мире

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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Германия рада, что другие делают за нее грязную работу. О чем это? О войне с Россией? Нет, о нападении Израиля на Иран. Канцлер Фридрих Мерц выдал то, что останется в истории — и его страны, и Европы, и мировой: "Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. Мы имеем дело с террористическим режимом как внутри, так и снаружи. Было бы хорошо, если бы этому режиму пришел конец. Этот режим мулл принес в мир смерть и разрушение: теракты, убийства и кровопролитие, поддержка "Хезболлы" и ХАМАС. Седьмое октября никогда бы не состоялось без режима в Тегеране. Они поставляют беспилотники в Россию прямо из Тегерана. Могу лишь сказать: огромное уважение за то, что израильская армия, израильское руководство имели мужество сделать это. Иначе мы, возможно, видели бы террор этого режима еще месяцы и годы. А затем — еще и с ядерным оружием в руках".Эту речь — точнее, интервью канцлера — будущие поколения немцев будут изучать на уроках истории, если, конечно, со временем Германия найдет в себе силы вернуть самостоятельность мышления и свой суверенитет. Она станет образцом концентрированной лжи — особенно на контрасте с позицией канцлера Шредера, который отказался в 2003-м поддержать нападение США на Ирак. Та агрессия тоже была неспровоцированной и оправдывалась откровенной, циничной ложью — только тогда речь шла о наличии у Ирака химического оружия, а сейчас Иран обвиняют в желании обзавестись атомной бомбой. И тогда, и сейчас все понимают абсолютную лживость поводов для агрессии, но если нападение на Ирак привело к хаотизации всего региона, миллионам убитых в нескольких войнах (гражданской в Ираке, сирийской, при операции против ИГИЛ*) и неурегулированным до сих пор конфликтам, то нападение на Иран ставит регион на грань ядерной войны. Но Мерц не просто поддерживает Израиль (и возможные американские удары), он еще и радуется происходящему.Чудовищная ложь про иранскую ракетно-ядерную угрозу в свое время служила оправданием для НАТО при установке противоракет в Восточной Европе, хотя все понимали, что это делается против России. Мерц говорит о "террористическом характере" иранского режима после того, как весь мир наблюдал десятилетия "точечного" террора Израиля против иранских физиков-ядерщиков (в том числе в европейских странах), государственный террор Израиля против своих соседей (теракты с пейджерами в Ливане), открытый геноцид Газы и нападение на Иран. Поддержка Ираном палестинского и ливанского сопротивления израильской оккупации выдается за терроризм, а Израиль, убивающий мирных граждан в Газе, одновременно делает грязную работу за Германию в Иране?Да, формально официальная Германия морщит нос от продолжающегося в Газе геноцида — не обвиняя Израиль, не называя происходящее геноцидом, но призывая "прекратить страдания мирного населения", однако в реальности не делает ничего для того, чтобы хотя бы на словах осудить правительство Нетаньяху за преступления против палестинцев. Берлин торжественно объявил, что не будет исполнять выданный МУС ордер на арест израильского премьера, да и поставки оружия Израилю не прекратил. То есть Германия является полноценным соучастником происходящего в Газе, а теперь еще и одобряет нападение на Иран. Хотя, казалось бы, можно было если не отмолчаться, то сдержать чувства радости за Израиль, сеющий смерть в Иране и желающий сменить режим в Тегеране. А если Нетаньяху удастся втянуть в войну США, последствия будут тяжелейшими в том числе для Европы — умножьте последствия разгрома Ирака и Ливии на десять. Мерц не понимает этого?Может быть, он верит в израильские "предупреждения" о том, что Иран готовился применить ядерное оружие против Европы? Ведь после начала атаки на Иран в Израиле заявили о планах Тегерана использовать ядерное оружие против стран ЕС — и эта невообразимого масштаба ложь нашла доверчивых слушателей в лице федерального канцлера?Мерц — кто угодно, только не наивный идиот: он прекрасно знает, что Иран вообще не собирался обзаводиться ядерным оружием. Но при этом считает правильными нападение на него и смену режима — зачем это Германии, если Иран ей ничем не угрожает? Он провоцирует исламский терроризм? Но и это ложь, у Мерца же есть доступ к данным немецкой разведки и спецслужб. Иран угрожает безопасности Израиля, обеспечение которой для Германии официально является одним из главных приоритетов? Но эти утверждения Нетаньяху столь же правдивы, как и повторяемая им несколько десятилетий фраза: "Иран как никогда близок к получению ядерной бомбы — осталось всего несколько месяцев". Мерц и этого не знает?Так зачем же федеральный канцлер врет — в первую очередь своим гражданам? Может быть, они массово поддерживают израильскую агрессию? И тут нет: в Германии даже по поводу поддержки Украины давно уже нет единства. Мерц говорит не то, что хотят слышать его граждане, а то, что хотят слышать представители глобалистской наднациональной атлантической финансово-политической элиты (частью которой он тоже является). Он произносит то, что они думают: нужно уничтожить все альтернативные центры силы в мире, не желающие подчиняться глобальному проекту и его архитекторам.Кого-то — военным путем, кого-то — душить санкциями, против кого-то — применить комбинированные методы, но целью остается смена курса (а не просто власти) или развал всех ключевых противостоящих атлантистам государств. Особенно тех, кто бросили открытый вызов, как Иран. И Россия. Мы, в принципе, и так это понимали, но своей чудовищной и кровожадной ложью Мерц окончательно закрыл тему. Вот уж точно — грязная работа.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250618/merts-2023661769.html

https://ria.ru/20250618/zakharova-2023572404.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

иран

израиль

германия

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аналитика, иран, израиль, германия, фридрих мерц, в мире, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года