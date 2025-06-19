Медведев осудил удары Израиля по Ирану
Медведев: удары по ядерным объектам опасны и могут привести ко второму Чернобылю
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия, сравнимые с аварией на Чернобыльской АЭС.
Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану
13 июня, 13:02
Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Тегеране, заявив, что он будет "привлечен к ответственности". Он также сказал, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране с целью дестабилизации действующей власти. Как сообщил ранее портал Ynet, Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сказав , что тот "не может продолжать существовать".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана
18 июня, 16:04
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.