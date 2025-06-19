https://ria.ru/20250619/medvedev-2024063224.html

Медведев осудил удары Израиля по Ирану

Медведев осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.06.2025

Медведев осудил удары Израиля по Ирану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:12:00+03:00

2025-06-19T23:12:00+03:00

2025-06-19T23:12:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

дмитрий медведев

исраэль кац

дональд трамп

чернобыльская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия, сравнимые с аварией на Чернобыльской АЭС. "Каждый, даже министр обороны Израиля со своим громким заявлением о судьбе (верховного лидера Ирана Али - ред.) Хаменеи, должен понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Тегеране, заявив, что он будет "привлечен к ответственности". Он также сказал, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране с целью дестабилизации действующей власти. Как сообщил ранее портал Ynet, Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сказав , что тот "не может продолжать существовать". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html

https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дмитрий медведев, исраэль кац, дональд трамп, чернобыльская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте