Рейтинг@Mail.ru
Медведев осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/medvedev-2024063224.html
Медведев осудил удары Израиля по Ирану
Медведев осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.06.2025
Медведев осудил удары Израиля по Ирану
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:12:00+03:00
2025-06-19T23:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дмитрий медведев
исраэль кац
дональд трамп
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия, сравнимые с аварией на Чернобыльской АЭС. "Каждый, даже министр обороны Израиля со своим громким заявлением о судьбе (верховного лидера Ирана Али - ред.) Хаменеи, должен понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Тегеране, заявив, что он будет "привлечен к ответственности". Он также сказал, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране с целью дестабилизации действующей власти. Как сообщил ранее портал Ynet, Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сказав , что тот "не может продолжать существовать". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html
https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), дмитрий медведев, исраэль кац, дональд трамп, чернобыльская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дмитрий Медведев, Исраэль Кац, Дональд Трамп, Чернобыльская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Медведев осудил удары Израиля по Ирану

Медведев: удары по ядерным объектам опасны и могут привести ко второму Чернобылю

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя израильские удары по Ирану, что атаки на ядерные объекты недопустимы и могут иметь последствия, сравнимые с аварией на Чернобыльской АЭС.
"Каждый, даже министр обороны Израиля со своим громким заявлением о судьбе (верховного лидера Ирана Али - ред.) Хаменеи, должен понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану
13 июня, 13:02
Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац обвинил верховного лидера Ирана в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Тегеране, заявив, что он будет "привлечен к ответственности". Он также сказал, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране с целью дестабилизации действующей власти. Как сообщил ранее портал Ynet, Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, сказав , что тот "не может продолжать существовать".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана
18 июня, 16:04
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Эксперт рассказал о риске утечки радиации при конфликте Израиля и Ирана
14 июня, 08:13
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дмитрий МедведевИсраэль КацДональд ТрампЧернобыльская АЭСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала