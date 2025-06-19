https://ria.ru/20250619/malkov-2023872108.html

Малков: наша задача - создать возможности для роста предпринимательства

Малков: наша задача - создать возможности для роста предпринимательства - РИА Новости, 19.06.2025

Малков: наша задача - создать возможности для роста предпринимательства

Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о задаче региональной власти по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:53:00+03:00

2025-06-19T12:53:00+03:00

2025-06-19T12:53:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о задаче региональной власти по созданию возможностей для роста предпринимательства. "На ПМЭФ принял участие в сессии "От поддержки к развитию: какие инструменты помогут масштабировать малый и средний бизнес"… Обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. Поделился с коллегами наработками комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" и опытом Рязанской области. Наша задача — создать возможности для роста предпринимательства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что благодаря профильному нацпроекту все услуги и сервисы доступны предпринимателям в режиме "одного окна" на платформе МСП.РФ: от регистрации нового бизнеса до сопровождения при выходе на международные рынки. Меры поддержки постоянно дорабатываются и расширяются. "Например, в комиссии Госсовета прорабатываем новый механизм — совместное "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и региональных гарантийных обязательств. Благодаря этому предприниматели смогут получать кредиты даже при недостаточном залоге", - добавил Павел Малков. По его словам, особое внимание уделяется поддержке участников СВО. Вместе с партией "Единая Россия", Корпорацией МСП и "Опорой России" регион запустил проект "СВОй бизнес". Это комплексная программа обучения защитников, решивших открыть своё дело. Опыт тиражируется в других регионах. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/malkov-2023681577.html

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рязанская область, россия, павел малков