https://ria.ru/20250619/losos-2023792054.html

В ассоциации рыбопромышленников рассказали о ситуации с импортным лососем

В ассоциации рыбопромышленников рассказали о ситуации с импортным лососем - РИА Новости, 19.06.2025

В ассоциации рыбопромышленников рассказали о ситуации с импортным лососем

Импортный лосось подешевел почти вдвое, однако снижение цен в сочетании с укреплением курса рубля создаст сложную для российских добытчиков лосося ситуацию при... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:59:00+03:00

2025-06-19T08:59:00+03:00

2025-06-19T08:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Импортный лосось подешевел почти вдвое, однако снижение цен в сочетании с укреплением курса рубля создаст сложную для российских добытчиков лосося ситуацию при поставках на внутренний рынок, сообщил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на полях ПМЭФ. "Импортный лосось подешевел почти вдвое. Значительное снижение цены на норвежского лосося в сочетании с укреплением курса рубля и сохраняющимися окольными каналами поставок иностранной аквакультурной рыбы на российский рынок создадут сложную и некомфортную для российских добытчиков лососей ситуацию при поставках на внутренний рынок", - сказал он. Так, по данным норвежской статистики, отпускная цена за килограмм свежей норвежской сёмги опустилась до 7,32 доллара. Для сравнения, годом раньше она была на уровне 11,8 доллара. В перерасчете на рубли с учетом курсовых изменений цена упала с 1060 рублей до 570 рублей за килограмм. Новая ценовая волатильность резко усиливает конкуренцию на российском рынке между диким и аквакультурным лососем, считает Зверев. Он добавил, что такая рыночная конъюнктура с учетом прогнозируемых рыбохозяйственной наукой невысоких улов диких лососей негативно повлияет на финансовые возможности отечественных добытчиков при аккумуляции финансовых средств для внесения первого платежа за рыболовные участки летом 2026 года. Вероятнее всего, последствия неизбежны и для российских производителей аквакультуры. По его словам, рыночная власть отечественных аквакультурщиков, планировавших компенсировать экономические потери прошлого года, окажется под вопросом из-за мощного притока импортной рыбы. Особенно с учетом очевидной ценовой привлекательности импортной рыбы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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