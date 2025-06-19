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Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев

Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025

Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев

Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:58:00+03:00

2025-06-19T10:58:00+03:00

2025-06-19T12:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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чернобыльская аэс, бушерская аэс, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев