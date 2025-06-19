Рейтинг@Mail.ru
Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:58 19.06.2025 (обновлено: 12:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/likhachev-2023824542.html
Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев
Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025
Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев
Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:58:00+03:00
2025-06-19T12:06:00+03:00
чернобыльская аэс
бушерская аэс
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997939760_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_86aa238bf7b77b3a640a8b1d3a95ed33.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997939760_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_55af641ec2753132fbe8995dea6e39f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чернобыльская аэс, бушерская аэс, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
Чернобыльская АЭС, Бушерская АЭС, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, ПМЭФ-2025
Удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, заявил Лихачев

Лихачев: удар по АЭС Бушер может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к последствиям, сравнимым с Чернобылем, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер, сообщало во вторник вечером агентство Tasnim.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
ПМЭФ-2025Чернобыльская АЭСБушерская АЭСВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала