https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов - РИА Новости, 19.06.2025
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:42:00+03:00
2025-06-19T16:42:00+03:00
2025-06-19T16:42:00+03:00
пмэф-2025
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни" он отметил, что в России сегодня сильно изменился регуляторный ландшафт в медицине, например, упростили регистрацию препаратов. "Стоимость от разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год, сумма расходов сократилась в три раза, по медизделиям - в два раза", - сказал Мурашко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
Мурашко: сумма расходов на цикл создания медпрепарата за год сократилась втрое