https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html

В России сократились расходы на создание медицинских препаратов

В России сократились расходы на создание медицинских препаратов - РИА Новости, 19.06.2025

В России сократились расходы на создание медицинских препаратов

Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:42:00+03:00

2025-06-19T16:42:00+03:00

2025-06-19T16:42:00+03:00

пмэф-2025

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни" он отметил, что в России сегодня сильно изменился регуляторный ландшафт в медицине, например, упростили регистрацию препаратов. "Стоимость от разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год, сумма расходов сократилась в три раза, по медизделиям - в два раза", - сказал Мурашко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)