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В России сократились расходы на создание медицинских препаратов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов - РИА Новости, 19.06.2025
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:42:00+03:00
2025-06-19T16:42:00+03:00
пмэф-2025
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни" он отметил, что в России сегодня сильно изменился регуляторный ландшафт в медицине, например, упростили регистрацию препаратов. "Стоимость от разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год, сумма расходов сократилась в три раза, по медизделиям - в два раза", - сказал Мурашко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов

Мурашко: сумма расходов на цикл создания медпрепарата за год сократилась втрое

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сумма расходов на полный цикл создания лекарственного препарата от его разработки до выхода на рынок за последний год сократилась в три раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
На сессии ПМЭФ "Развитие медицинских технологий - ключ к повышению качества жизни" он отметил, что в России сегодня сильно изменился регуляторный ландшафт в медицине, например, упростили регистрацию препаратов.
"Стоимость от разработки до выхода лекарственного препарата фактически за последний год, сумма расходов сократилась в три раза, по медизделиям - в два раза", - сказал Мурашко.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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