https://ria.ru/20250619/lada--2023787005.html

Глава "АвтоВАЗа" планирует купить универсал Lada Iskra Cross

Глава "АвтоВАЗа" планирует купить универсал Lada Iskra Cross - РИА Новости, 19.06.2025

Глава "АвтоВАЗа" планирует купить универсал Lada Iskra Cross

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что планирует купить для личного пользования универсал Lada Iskra Cross. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:26:00+03:00

2025-06-19T08:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что планирует купить для личного пользования универсал Lada Iskra Cross. "Платформа Iskra, и я предлагаю в дальнейшем называть ее именно так, это наша платформа, мы по ней достигли технологического суверенитета, на нее у нас есть все права… Нет никакого сомнения, что 20 июля через наши онлайн-платформы и в наших столицах вы сможете купить эти автомобили. Я даже вчера заказал себе тоже в семью… универсал, но, наверное, даже возьму универсал cross", - поделился глава автоконцерна. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta