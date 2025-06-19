Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ
Кубань подписала 12 инвестсоглашений на 58 миллиардов рублей в первый день ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кубань подписала 12 инвестсоглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы края, соглашения направлены на развитие промышленности, курортной сферы и креативных индустрий.
На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края.
Сообщается также, что Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью – совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани подписало соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи.
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