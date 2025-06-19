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Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kuban-2023791008.html
Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ
Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ
Кубань подписала 12 инвестсоглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:51:00+03:00
2025-06-19T08:51:00+03:00
пмэф-2025
экономика
краснодарский край
северский район
краснодар
вениамин кондратьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кубань подписала 12 инвестсоглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы края, соглашения направлены на развитие промышленности, курортной сферы и креативных индустрий. На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края. Сообщается также, что Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью – совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани подписало соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи.
https://ria.ru/20240924/kuban-1974498451.html
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экономика, краснодарский край, северский район, краснодар, вениамин кондратьев
ПМЭФ-2025, Экономика, Краснодарский край, Северский район, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Кубань подписала 12 инвестсоглашений в первый день ПМЭФ

Кубань подписала 12 инвестсоглашений на 58 миллиардов рублей в первый день ПМЭФ

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кубань подписала 12 инвестсоглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы края, соглашения направлены на развитие промышленности, курортной сферы и креативных индустрий.
На создание и расширение пяти импортозамещающих производств направят 6,2 млрд рублей инвестиций для возведения в Северском районе, Краснодаре, Армавире и Белореченске. Три премиальных объекта для отдыха и оздоровления появятся в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе построят три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь, рассказали в администрации края.
Сообщается также, что Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ростовской областью – совместные усилия направят на развитие креативных индустрий. Министерство экономики Кубани подписало соглашение с санаторно-оздоровительным комплексом из Сочи.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаКраснодарский крайСеверский районКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
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