https://ria.ru/20250619/krym-2023916561.html

Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта - РИА Новости, 19.06.2025

Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам жителя Крыма Сергея Кучеренко, готовившегося взорвать военный вертолет Черноморского флота, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:41:00+03:00

2025-06-19T14:41:00+03:00

2025-06-19T14:41:00+03:00

республика крым

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ка-27

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам жителя Крыма Сергея Кучеренко, готовившегося взорвать военный вертолет Черноморского флота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда. По его данным, в 2022 году сотрудники главного управления разведки минобороны Украины вышли на Кучеренко и привлекли его к сотрудничеству. В апреле 2023 года Кучеренко получил задание забрать из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить взрывное устройство, а затем взорвать военный вертолет Ка-27 на военном аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота. В конце апреля Кучеренко прибыл к месту дислокации военного аэродрома и изучил обстановку. Позже он приобрел, как он полагал, взрывчатое вещество, а фактически – муляжи. Кучеренко задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и приготовлении к изготовлению взрывных устройств. "Кучеренко назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html

https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html

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республика крым, севастополь, россия, министерство обороны украины, ка-27, происшествия