https://ria.ru/20250619/krym-2023790653.html

Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов - РИА Новости, 19.06.2025

Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов

Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:49:00+03:00

2025-06-19T08:49:00+03:00

2025-06-19T08:49:00+03:00

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новости - туризм

республика крым

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым готов принять в этом году 7 миллионов туристов, крымские курорты безопасны для отдыха, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и к этому готовы", - сказал Константинов. По его словам, крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек. В 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20250617/krym-1744531282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, республика крым, украина, владимир константинов