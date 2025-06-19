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В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kreml-2024054691.html
В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины
В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины
Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:07:00+03:00
2025-06-19T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.
https://ria.ru/20250619/obmen-2023915821.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины

Песков: дата переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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