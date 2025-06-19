https://ria.ru/20250619/kreml-2024054691.html

В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины

В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле рассказали о датах переговоров России и Украины

Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:07:00+03:00

2025-06-19T22:07:00+03:00

2025-06-19T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда переговоров России и Украины будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.

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россия, украина, дмитрий песков