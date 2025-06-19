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Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:44 19.06.2025 (обновлено: 11:27 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/kreml-2023819185.html
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем
Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем, заявил в интервью РБК на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:44:00+03:00
2025-06-19T11:27:00+03:00
пмэф-2025
россия
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израиль
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем, заявил в интервью РБК на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном. Мы сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем", - сказал Песков.Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ сообщил, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана. Кроме того, Путин заявил, что Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами.Президент России Владимир Путин 18-20 июня также совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем

Песков: РФ сохраняет партнерство с Ираном и доверительные отношения с Израилем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем, заявил в интервью РБК на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном. Мы сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем", - сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ сообщил, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана. Кроме того, Путин заявил, что Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами.
Президент России Владимир Путин 18-20 июня также совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияИранИзраильДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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