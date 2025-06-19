https://ria.ru/20250619/kozlov-2024062443.html

Глава Минприроды раскрыл, с чего нужно начинать мусорную реформу

Глава Минприроды раскрыл, с чего нужно начинать мусорную реформу - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Минприроды раскрыл, с чего нужно начинать мусорную реформу

"Мусорную реформу" нужно начинать с маркетологов, придумывающих "серо-буро-малиновую" упаковку, которая не перерабатывается и остается в земле на сто лет,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:04:00+03:00

2025-06-19T23:04:00+03:00

2025-06-19T23:04:00+03:00

пмэф-2025

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мусор

бытовой мусор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Мусорную реформу" нужно начинать с маркетологов, придумывающих "серо-буро-малиновую" упаковку, которая не перерабатывается и остается в земле на сто лет, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Надо начинать с производителей товаров. Вы приходите домой, загляните в свое мусорное ведро, сколько упаковки. У вас мусорное ведро, полное упаковки. Надо начинать работать уже с маркетологов. Такое чувство, что ты не товар покупаешь, а упаковку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.По словам Козлова, сейчас такая упаковка, как картон и алюминий, востребована, ее забирают во вторичное производство, и это хорошо. Но есть и упаковка, которая не перерабатывается, потому что технологии очень дорогие. "Надо объяснять людям, что такая этикетка серо-буро-малиновая... красивая бутылочка с соком продается, но эта серо-буро-малиновая этикетка не перерабатывается. И это вам, ребята, на сто лет в земле - и вашим детям, и внукам", - заключил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мусор, бытовой мусор