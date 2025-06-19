Глава Минприроды раскрыл, с чего нужно начинать мусорную реформу

Козлов призвал начинать мусорную реформу с маркетологов, придумывающих упаковку
"Надо начинать с производителей товаров. Вы приходите домой, загляните в свое мусорное ведро, сколько упаковки. У вас мусорное ведро, полное упаковки. Надо начинать работать уже с маркетологов. Такое чувство, что ты не товар покупаешь, а упаковку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.
ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.
Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.
На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.
Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.
На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.
Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.
Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.
Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.
Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".
Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".
Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".
На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".
На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".
Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.
"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.
Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.
Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.
На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.
На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.
Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.
Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.
Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.
Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.
Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.
Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.
На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.
На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.
Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".
Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".
На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.
На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".
Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".
Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.
Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.
На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".
На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".
ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.
Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.
На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.
Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.
Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".
Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".
На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".
Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.
Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.
На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.
Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.
Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.
Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.
На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.
Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".
На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".
Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.
На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".