https://ria.ru/20250619/kostin--2023933296.html
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать - РИА Новости, 19.06.2025
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:23:00+03:00
2025-06-19T15:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. "Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html
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россия, андрей костин (банкир), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Андрей Костин (банкир), Экономика
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать
Глава ВТБ Костин выразил надежду, что рецессии в экономике РФ удастся избежать