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Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kostin--2023933296.html
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать - РИА Новости, 19.06.2025
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:23:00+03:00
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. "Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html
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россия, андрей костин (банкир), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Андрей Костин (банкир), Экономика
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать

Глава ВТБ Костин выразил надежду, что рецессии в экономике РФ удастся избежать

© Фото : ВТБАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : ВТБ
Андрей Костин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике.
«
"Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияАндрей Костин (банкир)Экономика
 
 
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