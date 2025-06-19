https://ria.ru/20250619/kostin--2023933296.html

Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать

Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать - РИА Новости, 19.06.2025

Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике удастся избежать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:23:00+03:00

2025-06-19T15:23:00+03:00

2025-06-19T15:23:00+03:00

пмэф-2025

россия

андрей костин (банкир)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. "Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей костин (банкир), экономика