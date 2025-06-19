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Павел Косов: у производителей сельхозтехники огромное поле для работы

Павел Косов: у производителей сельхозтехники огромное поле для работы - РИА Новости, 19.06.2025

Павел Косов: у производителей сельхозтехники огромное поле для работы

Ставки по льготному лизингу сельхозтехники в России снижены до 8-12% годовых, это поспособствовало оживлению на рынке. О том, как удалось снизить ставки, долго... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:00:00+03:00

2025-06-19T19:00:00+03:00

2025-06-19T19:00:00+03:00

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Ставки по льготному лизингу сельхозтехники в России снижены до 8-12% годовых, это поспособствовало оживлению на рынке. О том, как удалось снизить ставки, долго ли они продержатся на этом уровне, есть ли у аграриев финансовые возможности для покупки техники, и почему Китай не спешит заходить на российский агрорынок, в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 рассказал генеральный директор государственной лизинговой компании "Росагролизинг" Павел Косов. Беседовали Марина Первухина и Ирина Андреева.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Как сегодня обстоят дела с выдачей сельхозтехники в лизинг в России?– Начало 2024 года для нас было совершенно не типичным, потому что мы впервые за семь лет работы не шли опережающими темпами с точки зрения поставки техники в лизинг. Мы, к сожалению, первый квартал работали по графику 2023 года. Объем поставляемой техники сократился.Сейчас ситуацию выровняли – нашли возможность вместе с акционером, Минпромторгом, Минфином снизить ставку, дать дополнительные отсрочки по нашим программам. Темп приобретения техники восстанавливается, мы даже уже пошли опережающими темпами. Особенно это видно по "Ростсельмашу". Из всех заявок, которые к нам пришли за две недели, а их больше, чем на десять миллиардов, половина – это "Ростсельмаш".– На сегодняшний день у российских аграриев есть финансовые возможности для покупки техники?– Финансовые возможности есть. Но вопрос в качественном финансовом инструменте, чтобы он понимал, что в конечном итоге не переплачивает и что ему отдали скидку, которую лизинговая компания получила от производителя техники, что ему не нужно оплачивать основной долг в течение года.И такая возможность есть. Мы технику предоставляем по льготному лизингу по ставкам от 8% до 12% годовых, в зависимости от того, какое финансовое состояние у нашего клиента. В конкретном договоре при таких параметрах среднегодовое удорожание получается 3,5-5%. Это абсолютно посильная и доступная финансовая нагрузка.– Как долго такие выгодные условия могут продлиться?– Я надеюсь, хуже мы не сделаем. В прошлом году я говорил, что мы условия менять не будем. В тот момент, до октября-ноября, льготный лизинг составлял 6% годовых. Дальше мы этих возможностей не имели и вынуждены были поднять ставку. Все, что мы могли сделать, – три четверти ключа. На тот момент это было 15,75%. Да, все равно льготно, но дорого. Мы, по сути дела, почти на 10% подняли ставку. И, конечно, спрос сузился. Сейчас по нашим программам низкая ставка и отсрочка реально дают эффект. Мы по миллиарду в день заявок получаем.– Сколько "Росагролизинг" поставил техники аграриям с начала года?– Мы передали в лизинг техники на 25 миллиардов рублей. Это меньше, чем за тот же период прошлого года. Но июнь-июль будут важными месяцами. Если мы сохраним ту тягу, которая есть сейчас, то показатели будут хорошие.– Каков средний срок выплаты?– Зависит от вида техники, например, трактор или комбайн – до семи лет.– Каков при этом ресурс такой техники?– Зависит от того, как ее эксплуатировать и как ее обслуживать. Примерно 50% техники у нас работает в полях больше десяти лет. Да, есть что обновлять и к чему стремиться. И это, безусловно, – огромное поле для работы наших машиностроителей в первую очередь.– Процент отечественной сельхозтехники, выдаваемой в лизинг, велик на сегодняшний день?– До 2022 года картина выглядела следующим образом: 50% техники была импортная, 50% – отечественная. Сейчас все кардинально поменялось и практически все российское. Сегодня 85% – отечественная техника, и 15% – импортная, но из них 10% – Белоруссия. Остальное приходится на Китай. Отмечу, что наши китайские товарищи очень активно рвутся на этот рынок.– Китай не может зайти с большим объемом, или его пока не берут?– Китай заходит, но при этом он не хочет заходить производством. В торговле – да. Но мы заинтересованы, чтобы строились заводы, и эта техника производилась в России.– На ПМЭФ в 2024 году вы заявляли, что "Росагролизинг" рассчитывает начать строительство судов-зерновозов. На каком этапе сейчас этот вопрос?– У нас есть готовый проект, разработанный вместе с Крыловским государственным научным центром. Сделали два проекта на 40-60 тысяч тонн водоизмещения. И сейчас вместе с ОСК, Минпромторгом, правительством и другими органами власти обсуждаем, каким образом все это дальше строить. Мощности, которые у нас есть, не позволяют произвести быстро по той цене, которую они стоят, необходимое количество судов. Сейчас крупнейшими экспортерами зерна обозначена потребность в 61 судно. Мировая стоимость таких судов в среднем составляет порядка пяти миллиардов рублей каждый.– Вы помогаете аграриям приобретать и беспилотники. Как активно они их сейчас закупают?– В прошлом году мы в Новосибирск поставили достаточно большую флотилию беспилотников. Очевидно, за беспилотниками будущее с точки зрения агрономии. Однако развитие этого направления идет сложнее, чем хотелось бы. Есть сложности, в том числе по ограничению полетов. Там, где они больше всего нужны, летать нельзя. Есть сложности и регуляторные: чтобы управлять определенными видами дронов нужно иметь чуть ли не лицензию командира воздушного судна. Здесь есть над чем поработать, в том числе и законодательно.– С этого года "Росагролизинг" начал поставлять в лизинг мусоровозы. Уже отправлено восемь единиц в Иркутскую область. Много ли у вас заявок в работе?– У нас сейчас заявок на полтора миллиарда рублей. Это сотни машин. Мы только месяц назад эту историю начали. Для нас это новое направление.– Недавно вы озвучили, что "Росагролизинг" планирует выйти на IPO к 2030 году. Есть ли понимаете, в каком году это может случиться, и сколько может стоить акция?– Все будет зависеть от рынка и от нас: мы должны выстроить рабочую бизнес-модель компании, которая будет зарабатывать хорошие деньги и станет интересна инвесторам, но при этом нужно постараться минимизировать зависимость от государственной поддержки. Именно поэтому мы в своей новой стратегии говорим, что да, 50% нашего бизнеса – это то, что мы хорошо умеем делать, помогать аграриям, а все остальное – новые направления развития, в которых мы должны научиться зарабатывать деньги (пассажирская техника, коммунальная). Если прибыль компании будет в большей части состоять из процесса зарабатывания денег на других отраслях, тогда она будет интересна инвесторам.

https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html

https://ria.ru/20250610/lipetsk-2022076285.html

https://ria.ru/20250603/nauka-2020490246.html

https://ria.ru/20250605/paszr-2021129736.html

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экономика, технологии, россия, китай, белоруссия, ирина андреева, росагролизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростсельмаш