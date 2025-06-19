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Соколов: в Вятскополянском районе построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости, 19.06.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
23:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kompleks-2024065504.html
Соколов: в Вятскополянском районе построят молочно-товарный комплекс
Соколов: в Вятскополянском районе построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости, 19.06.2025
Соколов: в Вятскополянском районе построят молочно-товарный комплекс
Кировская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с агропромышленной компанией "Союз" – ведущим предприятием в сфере... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:37:00+03:00
2025-06-19T23:37:00+03:00
кировская область
вятскополянский район
александр соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Кировская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с агропромышленной компанией "Союз" – ведущим предприятием в сфере молочного животноводства, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов. Согласно соглашению, предприятие приступает к реализации крупного проекта по строительству молочно-товарного комплекса в Вятскополянском районе и модернизации действующих объектов. "Это большой инвестиционный проект стоимостью более 5 миллиардов рублей. Строительство новых коровников приведет к увеличению производства молока на порядка 7-8%", – отметил Соколов. Губернатор уверен, что новый проект усилит позиции региона в качестве лидера по производству молочной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/kirov-2023556042.html
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вятскополянский район, александр соколов
Кировская область, Вятскополянский район, Александр Соколов
Соколов: в Вятскополянском районе построят молочно-товарный комплекс

Кировская область подписала соглашение с лидером по производству молока на ПМЭФ

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Кировская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с агропромышленной компанией "Союз" – ведущим предприятием в сфере молочного животноводства, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов.
Согласно соглашению, предприятие приступает к реализации крупного проекта по строительству молочно-товарного комплекса в Вятскополянском районе и модернизации действующих объектов.
"Это большой инвестиционный проект стоимостью более 5 миллиардов рублей. Строительство новых коровников приведет к увеличению производства молока на порядка 7-8%", – отметил Соколов.
Губернатор уверен, что новый проект усилит позиции региона в качестве лидера по производству молочной продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Кировская область планирует заключить 20 соглашений на ПМЭФ, заявил Соколов
18 июня, 12:55
 
Кировская областьВятскополянский районАлександр Соколов
 
 
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