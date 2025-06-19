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Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kompanii-2023888489.html
Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham
Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham - РИА Новости, 19.06.2025
Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham
Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он. По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, amcham
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, AmCham
Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham

Глава AmCham Эйджи: санкции Запада ударили по американским и западным компаниям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он.
По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Бизнес-завтрак с членами Американской Торговой Палаты в России на ПМЭФ-2025. 18 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияAmCham
 
 
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