https://ria.ru/20250619/kompanii-2023888489.html

Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham

Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham - РИА Новости, 19.06.2025

Американские компании пострадали от санкций, признал глава AmCham

Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:31:00+03:00

2025-06-19T13:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он. По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, amcham