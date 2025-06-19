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Киев ждет от саммита НАТО обязательств в декларации, заявил Ермак - РИА Новости, 19.06.2025
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12:02 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kiev-2023853859.html
Киев ждет от саммита НАТО обязательств в декларации, заявил Ермак
Киев ждет от саммита НАТО обязательств в декларации, заявил Ермак - РИА Новости, 19.06.2025
Киев ждет от саммита НАТО обязательств в декларации, заявил Ермак
Киев ожидает по итогам саммита НАТО в Гааге декларацию, которая отразит "прогресс в отношениях Украина-НАТО", заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:02:00+03:00
2025-06-19T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев ожидает по итогам саммита НАТО в Гааге декларацию, которая отразит "прогресс в отношениях Украина-НАТО", заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. "Накануне саммита в Гааге координируем позиции и ожидания Украины. Партнеры должны знать: сейчас ключевое – решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина-НАТО", - написал Ермак в своем Telegram-канале после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ермак на встрече также поднимал вопрос потребностей Украины в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис ранее заявлял, что Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что республика на саммите НАТО в Гааге будет выступать за членство Украины в альянсе. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250619/kruz-2023828743.html
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в мире, украина, гаага, андрей ермак, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Гаага, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, НАТО
Киев ждет от саммита НАТО обязательств в декларации, заявил Ермак

Ермак: Украина ждет декларацию, которая отразит прогресс в отношениях с НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев ожидает по итогам саммита НАТО в Гааге декларацию, которая отразит "прогресс в отношениях Украина-НАТО", заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
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"Накануне саммита в Гааге координируем позиции и ожидания Украины. Партнеры должны знать: сейчас ключевое – решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина-НАТО", - написал Ермак в своем Telegram-канале после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ермак на встрече также поднимал вопрос потребностей Украины в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис ранее заявлял, что Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что республика на саммите НАТО в Гааге будет выступать за членство Украины в альянсе.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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