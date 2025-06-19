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ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область

ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область

Украинские войска нарастили атаки на левобережную часть Херсонской области беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:54:00+03:00

2025-06-19T12:54:00+03:00

2025-06-19T12:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска нарастили атаки на левобережную часть Херсонской области беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо. "Ситуация постоянно остается напряженной, потому что обстрелы не уменьшаются. Противник все больше и больше применяет именно летательных средств беспилотных. В меньшей степени сейчас применяется ствольная артиллерия, потому что наши военные практически сразу же их уничтожают, как только появляются какие-то или РСЗО "Град", или артиллерийские системы, или даже минометные блуждающие, тут же они уничтожаются", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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днепр (река)

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херсонская область , владимир сальдо, россия, днепр (река), происшествия