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ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область
ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область
Украинские войска нарастили атаки на левобережную часть Херсонской области беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:54:00+03:00
2025-06-19T12:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска нарастили атаки на левобережную часть Херсонской области беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо. "Ситуация постоянно остается напряженной, потому что обстрелы не уменьшаются. Противник все больше и больше применяет именно летательных средств беспилотных. В меньшей степени сейчас применяется ствольная артиллерия, потому что наши военные практически сразу же их уничтожают, как только появляются какие-то или РСЗО "Град", или артиллерийские системы, или даже минометные блуждающие, тут же они уничтожаются", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река), Происшествия
ВСУ нарастили атаки беспилотников на Херсонскую область
Сальдо: ВСУ нарастили атаки БПЛА на левобережную часть Херсонской области