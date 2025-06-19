Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране
Министр обороны Израиля Кац приказал усилить удары по целям в Иране
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр обороны Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр обороны Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране.
"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл", — привела его слова пресс-служба военного ведомства.
Кац, аргументируя свои действия, обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых районов.
По данным израильских СМИ:
- в четверг утром Иран выпустил порядка 20 ракет;
© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
- некоторые из них попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов;
- под удар попала больница "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны;
- служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших;
- целью удара Ирана вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает IRNA.
© AP Photo / Leo CorreaПожар в здании больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Пожар в здании больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Израиль, со своей стороны, в четверг нанес удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе.
Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.
Израиль ударил по жилому району Тегерана, пишут СМИ
15 июня, 02:08
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.