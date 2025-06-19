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Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
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09:46 19.06.2025 (обновлено: 11:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/kats-2023804727.html
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:46:00+03:00
2025-06-19T11:06:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
в мире
али хаменеи
исраэль кац
тегеран (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране."Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл", — привела его слова пресс-служба военного ведомства.Кац, аргументируя свои действия, обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых районов.По данным израильских СМИ:Израиль, со своей стороны, в четверг нанес удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе.Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250615/tegeran-2022889387.html
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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана
Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, в мире, али хаменеи, исраэль кац, тегеран (город)
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, В мире, Али Хаменеи, Исраэль Кац, Тегеран (город)
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Министр обороны Израиля Кац приказал усилить удары по целям в Иране

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр обороны Израиля Исраэль Кац
Министр обороны Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр обороны Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране.
"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл", — привела его слова пресс-служба военного ведомства.
Кац, аргументируя свои действия, обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых районов.
По данным израильских СМИ:
  • в четверг утром Иран выпустил порядка 20 ракет;
© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Дым поднимается над зданием больничного комплекса Сорока после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
  • некоторые из них попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов;
  • под удар попала больница "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны;
  • служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших;
  • целью удара Ирана вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает IRNA.
© AP Photo / Leo CorreaПожар в здании больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Пожар в здании больничного комплекса Сорока после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Пожар в здании больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Израиль, со своей стороны, в четверг нанес удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе.
Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Израиль ударил по жилому району Тегерана, пишут СМИ
15 июня, 02:08

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИранВ миреАли ХаменеиИсраэль КацТегеран (город)
 
 
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