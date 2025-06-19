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Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране - РИА Новости, 19.06.2025

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:46:00+03:00

2025-06-19T09:46:00+03:00

2025-06-19T11:06:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране."Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл", — привела его слова пресс-служба военного ведомства.Кац, аргументируя свои действия, обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых районов.По данным израильских СМИ:Израиль, со своей стороны, в четверг нанес удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе.Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250615/tegeran-2022889387.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета. 2025-06-19T09:46 true PT0M20S

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, в мире, али хаменеи, исраэль кац, тегеран (город)